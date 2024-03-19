إيطاليا تعلن معارضتها التوغل البري الإسرائيلي في رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا) - أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، اليوم الثلاثاء، أن حكومتها تعارض التوغل البري المحتمل للقوات الإسرائيلية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وأكدت ميلوني، أمام أعضاء مجلس الشيوخ معارضة حكومتها للعمل العسكري الميداني لإسرائيل في رفح، مشيرة الى أن هذه الخطوة سيكون لها عواقب كارثية أكبر على المدنيين المتجمعين في تلك المنطقة.

وأشارت إلى أنه من الأولوية الآن فتح طرق برية جديدة وممر بحري من قبرص إلى غزة لضمان التوصيل الآمن للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ ع ط

19/03/2024 20:37:07