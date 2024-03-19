إيطاليا تعلن معارضتها التوغل البري الإسرائيلي في رفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 آذار (بترا) - أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، اليوم الثلاثاء، أن حكومتها تعارض التوغل البري المحتمل للقوات الإسرائيلية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.
وأكدت ميلوني، أمام أعضاء مجلس الشيوخ معارضة حكومتها للعمل العسكري الميداني لإسرائيل في رفح، مشيرة الى أن هذه الخطوة سيكون لها عواقب كارثية أكبر على المدنيين المتجمعين في تلك المنطقة.
وأشارت إلى أنه من الأولوية الآن فتح طرق برية جديدة وممر بحري من قبرص إلى غزة لضمان التوصيل الآمن للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ ع ط
19/03/2024 20:37:07
MENAFN19032024000117011021ID1107997335
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