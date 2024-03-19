إربد: لقاء يبحث مناقشة الخطتين الوقائية والعلاجية لمسار التعليمي المهني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 19 آذار (بترا)-التقى مدير التربية والتعليم للواء قصبة إربد الدكتور حمزة النجادات، اليوم الثلاثاء، رؤساء أقسام ومشرفي التعليم المهني BTEC في المركز والميدان والإنتاج، بهدف مناقشة الخطتين الوقائية والعلاجية للمسار التعليمي المهني.
وقال النجادات إن اللقاء جاء بهدف ضبط جودة وتطوير تقارير المدقق الخارجي لمسارات التعليم المهني BTEC وطرق تنفيذها والإجراءات التي يعتمد عليها صحة عمليتي التقييم والتدقيق بما تخدم التطلعات المستقبلية لقطاع التعليم والتدريب المهني .
وأشار إلى إن عملية إصلاح وتطوير التعليم المهني التي أطلقتها الوزارة أخيرا، تستهدف رفع نسبة التحاق الطلبة ونوعية التخصصات التي يشتمل عليها وبما يلبي حاجات سوق العمل من المهارات والكفايات.
من جانبه ناقش رئيس قسم التعليم المهني والإنتاج محمد الخموس مع المشرفين الخطة الوقائية لضبط الجودة ببرنامج BTEC خلال الفترات الدراسية وتوضيح الإجراءات التي يعتمد عليها صحة عمليتي التقييم والتدقيق الداخلي واختيار العينات وتوثيق النتائج ، مشيرا إلى أهمية دور الأقسام ومشرفي التعليم المهني في متابعة تنفيذ العمل.
--(بترا)
ا.ح/أز/ ع ط
19/03/2024 20:30:15
MENAFN19032024000117011021ID1107997334
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