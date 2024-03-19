إربد: لقاء يبحث مناقشة الخطتين الوقائية والعلاجية لمسار التعليمي المهني

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 19 آذار (بترا)-التقى مدير التربية والتعليم للواء قصبة إربد الدكتور حمزة النجادات، اليوم الثلاثاء، رؤساء أقسام ومشرفي التعليم المهني BTEC في المركز والميدان والإنتاج، بهدف مناقشة الخطتين الوقائية والعلاجية للمسار التعليمي المهني.

وقال النجادات إن اللقاء جاء بهدف ضبط جودة وتطوير تقارير المدقق الخارجي لمسارات التعليم المهني BTEC وطرق تنفيذها والإجراءات التي يعتمد عليها صحة عمليتي التقييم والتدقيق بما تخدم التطلعات المستقبلية لقطاع التعليم والتدريب المهني .

وأشار إلى إن عملية إصلاح وتطوير التعليم المهني التي أطلقتها الوزارة أخيرا، تستهدف رفع نسبة التحاق الطلبة ونوعية التخصصات التي يشتمل عليها وبما يلبي حاجات سوق العمل من المهارات والكفايات.

من جانبه ناقش رئيس قسم التعليم المهني والإنتاج محمد الخموس مع المشرفين الخطة الوقائية لضبط الجودة ببرنامج BTEC خلال الفترات الدراسية وتوضيح الإجراءات التي يعتمد عليها صحة عمليتي التقييم والتدقيق الداخلي واختيار العينات وتوثيق النتائج ، مشيرا إلى أهمية دور الأقسام ومشرفي التعليم المهني في متابعة تنفيذ العمل.

--(بترا)

ا.ح/أز/ ع ط

19/03/2024 20:30:15

