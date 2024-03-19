محاضرة في الأغوار الشمالية حول فضائل رمضان الكريم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار الشمالية 19 آذار (بترا)- نظمت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، بالتعاون مع مديرية التنمية الاجتماعية في اللواء، اليوم الثلاثاء، محاضرة حول فضائل شهر رمضان وأحكام الصيام ضمن مبادرة نسمات رمضانية التي أطلقتها المديرية.
وتحدث الواعظ، محمد اهميم، خلال المحاضرة التي أقيمت في جمعية الرحمة والبراءة الخيرية بمنطقة الزمالية بمشاركة سيدات من المجتمع المحلي، عن مكانة شهر رمضان، باعتباره الشهر الذي يتحقق فيه العتق والغفران وتكثر الصدقات والإحسان، وتفتح فيه أبواب الجنة، وتتضاعف فيه الحسنات، وتستجاب فيه الدعوات، وتغفر فيه السيئات.
كما عقد مركز شابات الشونة الشمالية محاضرة عن فضائل شهر رمضان بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز ، تناولت خلالها الواعظة سناء ظهيرات، أبرز فضائل الشهر الكريم وعاداته الاجتماعية والعبادات وفضل دعاء المؤمنين وما خصه الله للصائمين من اجر ومغفرة، مشيرة الى الآثار الايجابية للصيام بدنيا وسلوكيا من خلال اتباع قيم التكافل والتعاضد والتعاون بين أفراد المجتمع .
-- (بترا)
أ غ أز/ ع ط
19/03/2024 20:29:04
MENAFN19032024000117011021ID1107997333
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