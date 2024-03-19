محاضرة في الأغوار الشمالية حول فضائل رمضان الكريم

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 19 آذار (بترا)- نظمت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، بالتعاون مع مديرية التنمية الاجتماعية في اللواء، اليوم الثلاثاء، محاضرة حول فضائل شهر رمضان وأحكام الصيام ضمن مبادرة نسمات رمضانية التي أطلقتها المديرية.

وتحدث الواعظ، محمد اهميم، خلال المحاضرة التي أقيمت في جمعية الرحمة والبراءة الخيرية بمنطقة الزمالية بمشاركة سيدات من المجتمع المحلي، عن مكانة شهر رمضان، باعتباره الشهر الذي يتحقق فيه العتق والغفران وتكثر الصدقات والإحسان، وتفتح فيه أبواب الجنة، وتتضاعف فيه الحسنات، وتستجاب فيه الدعوات، وتغفر فيه السيئات.

كما عقد مركز شابات الشونة الشمالية محاضرة عن فضائل شهر رمضان بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز ، تناولت خلالها الواعظة سناء ظهيرات، أبرز فضائل الشهر الكريم وعاداته الاجتماعية والعبادات وفضل دعاء المؤمنين وما خصه الله للصائمين من اجر ومغفرة، مشيرة الى الآثار الايجابية للصيام بدنيا وسلوكيا من خلال اتباع قيم التكافل والتعاضد والتعاون بين أفراد المجتمع .

-- (بترا)

أ غ أز/ ع ط

19/03/2024 20:29:04