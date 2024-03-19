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اغلاق محل بيع دواجن حية في لواء البادية الشمالية الغربية

3/19/2024 2:42:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

البادية الشمالية الغربية 19 آذار (بترا)- أغلقت لجنة الصحة والسلامة العامة في متصرفية لواء البادية الشمالية الغربية اليوم الثلاثاء أحد محال الدواجن الحية في بلدة الزعتري.
وقال متصرف اللواء الدكتور سعود الحربي، إنه وأثناء قيامه ولجنة الصحة والسلامة العامة بجولة خاصة على محال بيع الدواجن الحية " النتافات" للتأكد من سلامة وزن الدواجن المباعة للمواطنين، لافتا الى أنه تم ضبط احد المحال في بلدة الزعتري تتلاعب بالميزان أثناء البيع للمواطنين.
وأضاف إنه تم إغلاق المحل وإحالة العاملين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومن ثم إحالتهم لديوان المتصرفية ليتم ربطهم بالكفالات العدلية اللازمة.
وأضاف، أن هذه الجولة تأتي تنفيذا لتوجيهات الحكومة بالرقابة على الأسواق لضمان حصول المواطنين على سلع غذائية ذات جودة ومطابقة للمواصفات المحلية من حيث الجودة والسعر والوزن.
--(بترا)
ه ق/ب ع/ ع ط
19/03/2024 20:13:31

MENAFN19032024000117011021ID1107997332

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