موسكو : لا أساس للحوار مع واشنطن حول الرقابة على الأسلحة النووية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 19 آذار (بترا)-أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، على أن روسيا لا ترى أساسا لحوار استراتيجي مع الولايات المتحدة حول الرقابة على الأسلحة النووية الصاروخية.
وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي :"مسائل الحوار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة، الرامي إلى عقد اتفاقيات جديدة للرقابة على الأسلحة الصاروخية والنووية، فلا يمكن فصلها عن السياق السياسي والعسكري العام، لافتة الى أن موسكو لا ترى أي أساس للحوار في ظروف محاولات الدول الغربية إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".
وكانت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أعلنت في وقت سابق عن استعداد الولايات المتحدة لمباحثات ثنائية مع كل من موسكو وبكين بشأن الرقابة على الأسلحة النووية.
--(بترا)
س ح/ب ع/ ع ط
19/03/2024 20:04:53
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