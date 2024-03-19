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موسكو : لا أساس للحوار مع واشنطن حول الرقابة على الأسلحة النووية

3/19/2024 2:42:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 19 آذار (بترا)-أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، على أن روسيا لا ترى أساسا لحوار استراتيجي مع الولايات المتحدة حول الرقابة على الأسلحة النووية الصاروخية.
وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي :"مسائل الحوار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة، الرامي إلى عقد اتفاقيات جديدة للرقابة على الأسلحة الصاروخية والنووية، فلا يمكن فصلها عن السياق السياسي والعسكري العام، لافتة الى أن موسكو لا ترى أي أساس للحوار في ظروف محاولات الدول الغربية إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".
وكانت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أعلنت في وقت سابق عن استعداد الولايات المتحدة لمباحثات ثنائية مع كل من موسكو وبكين بشأن الرقابة على الأسلحة النووية.
--(بترا)
س ح/ب ع/ ع ط
19/03/2024 20:04:53

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