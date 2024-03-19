التربية توقع اتفاقية لإنشاء 3 مدارس من متبرع كويتي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 آذار (بترا)- وقعت وزارة التربية والتعليم والمتبرع من دولة الكويت الشقيقة عادل يعقوب شاهين الغانم اتفاقية للتنسيق والتعاون لتنفيذ مشروع إنشاء ثلاث مدارس بمبلغ 5ر1 مليون دينار أردني تبرعًا نقديًا للوزارة.

ووقع الاتفاقية عن الوزارة، وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، فيما وقعها المتبرع عادل الغانم، بحضور الأمينين العامين للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة.

وثمن الدكتور محافظة خلال توقيع الاتفاقية اليوم الثلاثاء، تبرع الغانم بمبلغ 5ر1 مليون دينار، لغاية إنشاء المدارس المُستهدَفة.

من جانبه، أعرب الغانم عن شكره لوزارة التربية والتعليم لإتاحتها الفرصة للمساعدة في تنفيذ هذه المدارس، مؤكدًا عمق الروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين الأردني والكويتي.

يشار الى ان المدارس المستهدفة هي مدرسة بيت يافا في مُديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد، ومدرسة الحوية في مُديرية التربية والتعليم لقصبة مأدبا، ومدرسة فاطمة الزهراء في مُديرية التربية والتعليم للواء قصبة الكرك.

وبحسب الاتفاقية، يتم تسليم موقع مدرسة بيت يافا في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد؛ للبدء بأعمال التصميم فور توقيع الاتفاقية، وتُسلَّم المواقع الأخرى خلال مُدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ توقيع هذهِ الاتفاقية.

كما سيتم تسمية المدارس المُستهدَفة على النحو الآتي: مدرسة يعقوب جاسم الغانم، مدرسة مرزوق جاسم بودي، ومدرسة شيخة محـمـد الغانم.

--(بترا)

ع س/ب ع/ ع ط

19/03/2024 20:02:50