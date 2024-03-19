621 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 19 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الثلاثاء، 621 طنا.
وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 50و 80 قرشا، والبصل الناشف بين 25و38 قرشا والثوم 200 و400 قرش، والبطاطا بين 25و 40 قرشا والبندورة بين 10و 20 قرشا، والجزر بين 30و 50 قرشا، والخيار بين 35و 50 قرشا، والزهرة بين 20و 35 قرشا، والليمون بين 20و 30 قرشا، إضافة الى الموز البلدي الذي يتراوح سعره ما بين 45و 70قرشا.
--(بترا)
ح ظ/ب ع/ ع ط
19/03/2024 19:59:22
MENAFN19032024000117011021ID1107997329
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