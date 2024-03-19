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صندوق إسكان الأمانة يصدر دفعة جديدة تشمل 83 مشتركا

3/19/2024 2:42:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- أصدرت لجنة إدارة صندوق إسكان موظفي أمانة عمان، برئاسة مدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي، دفعة جديدة لمستحقي القروض بقيمة مليون و 95 ألف دينار.
وبحسب مدير الصندوق حيان الحمصي توزعت الدفعة وهي الثانية التي يتم إصدارها لهذا العام 2024 على 83 مشتركا كل حسب شريحة اشتراكه تماشيا مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها.
وتم خلال الجلسة تقديم ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث موجوداته النقدية واستمراريته في تقديم خدماته للمشتركين.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ ع ط
19/03/2024 19:56:45

MENAFN19032024000117011021ID1107997328

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