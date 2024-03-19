إصابة 8 عسكريين إسرائيليين في غزة خلال 24 ساعة

إصابة 8 عسكريين إسرائيليين في غزة خلال 24 ساعة
التاريخ
3/19/2024 2:42:45 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 آذار (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.
وبحسب القناة، فقد ارتفع عدد المصابين من جنود الاحتلال إلى 3090 مصابا منذ السابع من تشرين الأول الماضي، منهم 485 إصاباتهم بالغة الخطورة، وفق إحصائيات الجيش الإسرائيلي.
--(بترا)
رصد/ ف ق / ب ع / ع ط
19/03/2024 18:49:27
MENAFN19032024000117011021ID1107997327
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.