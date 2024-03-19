إصابة 8 عسكريين إسرائيليين في غزة خلال 24 ساعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

وبحسب القناة، فقد ارتفع عدد المصابين من جنود الاحتلال إلى 3090 مصابا منذ السابع من تشرين الأول الماضي، منهم 485 إصاباتهم بالغة الخطورة، وفق إحصائيات الجيش الإسرائيلي.

--(بترا)

رصد/ ف ق / ب ع / ع ط

19/03/2024 18:49:27