مفوض حقوق الإنسان: إسرائيل صنعت كارثة كان بوسعها تفاديها في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن العالم لم يلتفت إلى تحذيرات الأمم المتحدة التي أطلقتها بشأن تفادي الكارثة الإنسانية التي صنعتها إسرائيل في قطاع غزة.

وأكد تورك، في بيان على "منصة إكس"، أن حالة المجاعة في غزة هي نتيجة للقيود الإسرائيلية واسعة النطاق على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية.

وأضاف إن الحصار الذي فرضته إسرائيل على غزة منذ 16 عاما، أثّر بشكل كبير على حقوق الإنسان ودمر الاقتصاد المحلي وخلق حاجة للاعتماد على المساعدات.

وأضاف أنه يجب على إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة الالتزام بتوفير المساعدات للسكان، كما يجب على أصحاب النفوذ مطالبة إسرائيل بتسهيل دخول وتوزيع المساعدات اللازمة لإنهاء المجاعة.

--(بترا)

رصد/ ف ق/ب ع/ ع ط

19/03/2024 18:48:12