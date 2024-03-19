مفوض حقوق الإنسان: إسرائيل صنعت كارثة كان بوسعها تفاديها في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 آذار (بترا)- قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن العالم لم يلتفت إلى تحذيرات الأمم المتحدة التي أطلقتها بشأن تفادي الكارثة الإنسانية التي صنعتها إسرائيل في قطاع غزة.
وأكد تورك، في بيان على "منصة إكس"، أن حالة المجاعة في غزة هي نتيجة للقيود الإسرائيلية واسعة النطاق على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية.
وأضاف إن الحصار الذي فرضته إسرائيل على غزة منذ 16 عاما، أثّر بشكل كبير على حقوق الإنسان ودمر الاقتصاد المحلي وخلق حاجة للاعتماد على المساعدات.
وأضاف أنه يجب على إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة الالتزام بتوفير المساعدات للسكان، كما يجب على أصحاب النفوذ مطالبة إسرائيل بتسهيل دخول وتوزيع المساعدات اللازمة لإنهاء المجاعة.
--(بترا)
رصد/ ف ق/ب ع/ ع ط
19/03/2024 18:48:12
MENAFN19032024000117011021ID1107997326
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