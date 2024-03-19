إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار شمال الخليل

إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار شمال الخليل
التاريخ
3/19/2024 2:42:44 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 19 آذار (بترا)- أصيب مستوطنان إسرائيليان بجروح في عملية إطلاق نار نفذها مواطن فلسطيني على مفترق مستوطنات غوش شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية أحدهم حالته خطرة، فيما أصيب الآخر بشظايا.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن قتل منفذ العملية بإطلاق الرصاص عليه من جنود الاحتلال المتواجدين في المنطقة.
وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة أوضحت بأن المستوطنين الإثنين من مرتبات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
--(بترا)
م ف/ب ع/ ع ط
19/03/2024 18:41:44
MENAFN19032024000117011021ID1107997325
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