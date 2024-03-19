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إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار شمال الخليل

3/19/2024 2:42:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 19 آذار (بترا)- أصيب مستوطنان إسرائيليان بجروح في عملية إطلاق نار نفذها مواطن فلسطيني على مفترق مستوطنات غوش شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية أحدهم حالته خطرة، فيما أصيب الآخر بشظايا.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن قتل منفذ العملية بإطلاق الرصاص عليه من جنود الاحتلال المتواجدين في المنطقة.
وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة أوضحت بأن المستوطنين الإثنين من مرتبات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
--(بترا)
م ف/ب ع/ ع ط
19/03/2024 18:41:44

MENAFN19032024000117011021ID1107997325

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