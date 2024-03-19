إعلام غزة: الاحتلال أعدم أطفالا في مستشفى الشفاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة دامية وأعدمت 50 فلسطينيا، واعتقلت قرابة 200 آخرين في مستشفى الشفاء ومحيطه بمدينة غزة.

وأفاد المكتب الإعلامي، أنه تلقى معلومات ميدانية عن إعدام جيش الاحتلال عددا من الأطفال من بين من أعدمهم من المدنيين والمرضى والنازحين، مشددا على أن قوات الاحتلال أطلقت النار والقذائف والصواريخ بكثافة داخل مستشفى الشفاء تجاه المرضى والنازحين والمدنيين.

وقال المكتب، إن عملية اقتحام المستشفى شارك فيها المئات من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح والكلاب البوليسية وعشرات الدبابات والطائرات المسيّرة والمروحية.

وطالب المكتب الإعلامي، المنظمات الأممية والدولية كافة، وكل دول العالم بالتدخل الفوري والعاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف العدوان على قطاع غزة.

--(بترا)

رصد / ف ق/ب ع/ ع ط

19/03/2024 18:30:41