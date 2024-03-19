Tuesday, 19 March 2024 11:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ابو زمع : طموح المنتخب الوطني المنافسة على لقب بطولة غرب آسيا

3/19/2024 2:42:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا) - أكد مدرب المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت 23 عاما، عبدالله أبو زمع، طموح المنتخب في المنافسة على لقب بطولة غرب آسيا التي تنطلق في مدينة الأحساء السعودية غدا الأربعاء.
و يفتتح المنتخب الأولمبي تحت سن 23 مشواره بالبطولة بلقاء نظيره السعودي غدا.
وقال أبو زمع في مؤتمر صحفي في مدينة الأحساء، إن بطولة غرب آسيا التي تشارك فيها منتخبات قوية، تشكل محطة مهمة لرفع مستوى الجاهزية قبيل النهائيات الآسيوية التي تقام في قطر الشهر المقبل.
وأضاف: نتطلع لتقديم مستوى مميز يليق بسمعة كرة القدم الأردنية، ونحترم جميع المنتخبات المشاركة، وهدفنا المنافسة على لقب البطولة ونحن جاهزون لذلك.
--(بترا)
خ خ/ ن ح/ ع ط
19/03/2024 18:27:06

MENAFN19032024000117011021ID1107997323

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث