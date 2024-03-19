ابو زمع : طموح المنتخب الوطني المنافسة على لقب بطولة غرب آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 آذار (بترا) - أكد مدرب المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت 23 عاما، عبدالله أبو زمع، طموح المنتخب في المنافسة على لقب بطولة غرب آسيا التي تنطلق في مدينة الأحساء السعودية غدا الأربعاء.
و يفتتح المنتخب الأولمبي تحت سن 23 مشواره بالبطولة بلقاء نظيره السعودي غدا.
وقال أبو زمع في مؤتمر صحفي في مدينة الأحساء، إن بطولة غرب آسيا التي تشارك فيها منتخبات قوية، تشكل محطة مهمة لرفع مستوى الجاهزية قبيل النهائيات الآسيوية التي تقام في قطر الشهر المقبل.
وأضاف: نتطلع لتقديم مستوى مميز يليق بسمعة كرة القدم الأردنية، ونحترم جميع المنتخبات المشاركة، وهدفنا المنافسة على لقب البطولة ونحن جاهزون لذلك.
--(بترا)
خ خ/ ن ح/ ع ط
19/03/2024 18:27:06
MENAFN19032024000117011021ID1107997323
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