ابو زمع : طموح المنتخب الوطني المنافسة على لقب بطولة غرب آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا) - أكد مدرب المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت 23 عاما، عبدالله أبو زمع، طموح المنتخب في المنافسة على لقب بطولة غرب آسيا التي تنطلق في مدينة الأحساء السعودية غدا الأربعاء.

و يفتتح المنتخب الأولمبي تحت سن 23 مشواره بالبطولة بلقاء نظيره السعودي غدا.

وقال أبو زمع في مؤتمر صحفي في مدينة الأحساء، إن بطولة غرب آسيا التي تشارك فيها منتخبات قوية، تشكل محطة مهمة لرفع مستوى الجاهزية قبيل النهائيات الآسيوية التي تقام في قطر الشهر المقبل.

وأضاف: نتطلع لتقديم مستوى مميز يليق بسمعة كرة القدم الأردنية، ونحترم جميع المنتخبات المشاركة، وهدفنا المنافسة على لقب البطولة ونحن جاهزون لذلك.

--(بترا)

خ خ/ ن ح/ ع ط

19/03/2024 18:27:06