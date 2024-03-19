Tuesday, 19 March 2024 11:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شكوى لبنانية من تشويش إسرائيلي فوق مطار بيروت

3/19/2024 2:42:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 19 آذار (بترا)- قررت الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي، على خلفية التشويش الإسرائيلي على الأجواء فوق مطار بيروت الدولي .
وقال وزير الأشغال اللبناني علي حمية عقب جلسة الحكومة، إن هناك تشويش على كامل الأجواء في شرق المتوسط ومن ضمنها الأجواء فوق مطار بيروت، وإن مجلس الوزراء اتخذ قرار بإرسال شكوى بهذا الشأن إلى الأمم المتحدة.
--(بترا)
ف ج/ ن ح/ ع ط
19/03/2024 18:25:36

MENAFN19032024000117011021ID1107997322

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث