شكوى لبنانية من تشويش إسرائيلي فوق مطار بيروت

شكوى لبنانية من تشويش إسرائيلي فوق مطار بيروت
التاريخ
3/19/2024 2:42:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 19 آذار (بترا)- قررت الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي، على خلفية التشويش الإسرائيلي على الأجواء فوق مطار بيروت الدولي .
وقال وزير الأشغال اللبناني علي حمية عقب جلسة الحكومة، إن هناك تشويش على كامل الأجواء في شرق المتوسط ومن ضمنها الأجواء فوق مطار بيروت، وإن مجلس الوزراء اتخذ قرار بإرسال شكوى بهذا الشأن إلى الأمم المتحدة.
--(بترا)
ف ج/ ن ح/ ع ط
19/03/2024 18:25:36
MENAFN19032024000117011021ID1107997322
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