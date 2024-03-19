شكوى لبنانية من تشويش إسرائيلي فوق مطار بيروت

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 19 آذار (بترا)- قررت الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي، على خلفية التشويش الإسرائيلي على الأجواء فوق مطار بيروت الدولي .

وقال وزير الأشغال اللبناني علي حمية عقب جلسة الحكومة، إن هناك تشويش على كامل الأجواء في شرق المتوسط ومن ضمنها الأجواء فوق مطار بيروت، وإن مجلس الوزراء اتخذ قرار بإرسال شكوى بهذا الشأن إلى الأمم المتحدة.

--(بترا)

ف ج/ ن ح/ ع ط

19/03/2024 18:25:36