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صحة غزة: المحتجزون بمجمع الشفاء صائمون منذ 48 ساعة

3/19/2024 2:42:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 19 آذار (بترا)- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن المرضى والطواقم الطبية المحتجزين بمجمع الشفاء الطبي، يواصلون صيامهم لليوم الثاني على التوالي (منذ 48 ساعة) دون إفطار لعدم توفر ماء وطعام نتيجة حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي للمجمع.
وناشدت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، المؤسسات الأممية كافة، إيقاف هذه الجرائم بحق المرضى والجرحى والطواقم الطبية داخل مستشفى الشفاء.
--(بترا)
ا ش/ن ح/رق
19/03/2024 17:49:50

MENAFN19032024000117011021ID1107997321

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