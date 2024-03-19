صحة غزة: المحتجزون بمجمع الشفاء صائمون منذ 48 ساعة

صحة غزة: المحتجزون بمجمع الشفاء صائمون منذ 48 ساعة
التاريخ
3/19/2024 2:42:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 19 آذار (بترا)- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن المرضى والطواقم الطبية المحتجزين بمجمع الشفاء الطبي، يواصلون صيامهم لليوم الثاني على التوالي (منذ 48 ساعة) دون إفطار لعدم توفر ماء وطعام نتيجة حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي للمجمع.
وناشدت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، المؤسسات الأممية كافة، إيقاف هذه الجرائم بحق المرضى والجرحى والطواقم الطبية داخل مستشفى الشفاء.
--(بترا)
ا ش/ن ح/رق
19/03/2024 17:49:50
MENAFN19032024000117011021ID1107997321
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