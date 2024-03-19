جمعية الصداقة البرلمانية مع المملكة المتحدة تلتقي السفير البريطاني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 آذار (بترا)- قالت رئيسة جمعية الصداقة البرلمانية مع المملكة المتحدة، النائب دينا البشير، إن العلاقات الأردنية البريطانية تاريخية، ومتجذرة، ومبنية على أساس مصلحة البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال لقاء الجمعية، بحضور عدد من النواب، اليوم الثلاثاء، السفير البريطاني لدى عمان، فيليب ريدلي هول.
وأشارت البشير إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثَّاني، لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث سعى جلالته ومنذ اليوم الأول للحرب لوقف إطلاق النار، وضرورة دخول المساعدات الإنسانية وباستمرار، مثمنة في الوقت نفسه المساعدات المقدمة من بريطانيا، ودعمها لعمليات الإنزال الجوي الأردني في غزة.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكدت البشير أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، تاريخية وتشكل صمام آمان، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي دعمها، مشددة على ضرورة حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني.
كما أكدت أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتمكينها من القيام بدورها الإنساني التي أسست من أجله.
من جانبهم، أكد النواب الحضور، علي الغزاوي، وأحمد الخلايلة، ويزن الشديفات، وهايل عياش، وخالد أبو حسان، وغازي الذنيبات، وفواز الزعبي، وعمر النبر، وسليمان أبو يحيى، أن الأردن تأثر كثيرا بسبب موجات اللجوء التي استضافها، ما يوجب تقديم الدعم له، مشيرين إلى ضرورة تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
بدوره، أكد السفير هول التزام بريطانيا بدعم الأردن في شتى المجالات، قائلًا: "إن الأردن استطاع أن يحقق الأمن والاستقرار في منطقة مليئة بالصراعات، وتوفير حياة كريمة لمواطنيه في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم".
وأشار إلى أن الأردن ملاذا وواحة أمن واستقرار للاجئين، مثمنا في الوقت نفسه موقف الأردن من القضية الفلسطينية، والذي يقضي بضرورة إيجاد أُفق سياسي لحل الصراع.
--(بترا)
م خ/رق
19/03/2024 17:46:34
MENAFN19032024000117011021ID1107997320
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