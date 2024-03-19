جمعية الصداقة البرلمانية مع المملكة المتحدة تلتقي السفير البريطاني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- قالت رئيسة جمعية الصداقة البرلمانية مع المملكة المتحدة، النائب دينا البشير، إن العلاقات الأردنية البريطانية تاريخية، ومتجذرة، ومبنية على أساس مصلحة البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال لقاء الجمعية، بحضور عدد من النواب، اليوم الثلاثاء، السفير البريطاني لدى عمان، فيليب ريدلي هول.

وأشارت البشير إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثَّاني، لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث سعى جلالته ومنذ اليوم الأول للحرب لوقف إطلاق النار، وضرورة دخول المساعدات الإنسانية وباستمرار، مثمنة في الوقت نفسه المساعدات المقدمة من بريطانيا، ودعمها لعمليات الإنزال الجوي الأردني في غزة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكدت البشير أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، تاريخية وتشكل صمام آمان، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي دعمها، مشددة على ضرورة حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني.

كما أكدت أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتمكينها من القيام بدورها الإنساني التي أسست من أجله.

من جانبهم، أكد النواب الحضور، علي الغزاوي، وأحمد الخلايلة، ويزن الشديفات، وهايل عياش، وخالد أبو حسان، وغازي الذنيبات، وفواز الزعبي، وعمر النبر، وسليمان أبو يحيى، أن الأردن تأثر كثيرا بسبب موجات اللجوء التي استضافها، ما يوجب تقديم الدعم له، مشيرين إلى ضرورة تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

بدوره، أكد السفير هول التزام بريطانيا بدعم الأردن في شتى المجالات، قائلًا: "إن الأردن استطاع أن يحقق الأمن والاستقرار في منطقة مليئة بالصراعات، وتوفير حياة كريمة لمواطنيه في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم".

وأشار إلى أن الأردن ملاذا وواحة أمن واستقرار للاجئين، مثمنا في الوقت نفسه موقف الأردن من القضية الفلسطينية، والذي يقضي بضرورة إيجاد أُفق سياسي لحل الصراع.

--(بترا)

م خ/رق

19/03/2024 17:46:34