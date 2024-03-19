كريشان يلتقي السفير الألماني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان19 آذار(بترا)- التقى نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان في مكتبه اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في عمان الدكتور بيرترام فون مولتكه.

وعبر كريشان خلال اللقاء عن تقديره للعلاقات الثنائية الطويلة التي تربط البلدين الصديقين، مؤكدا أهمية المواقف الألمانية والأوروبية والأميركية والدولية لدعم جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في ممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب على قطاع غزة وعودة النازحين في القطاع إلى ديارهم.

وأكد أهمية مواقف هذه الدول في مساندة جلالة الملك لإرساء حلّ الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته على الثرى الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أشاد السفير الألماني، بالعلاقات الثنائية الألمانية – الأردنية، لافتاً إلى اللقاء المهم الذي جرى قبل يومين بين جلالة الملك عبدالله الثاني والمستشار الألماني أولاف شولتس في العقبة، الذي جرى خلاله استعراض قضايا المنطقة، ومنها القضية الفلسطينية، وأهمية وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إضافة إلى بحث العلاقات المتينة بين البلدين، وأهمية تعزيز الدعم الألماني للأردن.

وأكد حرص جمهورية ألمانيا الاتحادية على تعزيز وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، ومنها قطاع الإدارة المحلية.

--(بترا)

ن ع/ن ح/رق

19/03/2024 17:40:57