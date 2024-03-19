الريف والبادية النيابية تلتقي مدير المؤسسة التعاونية الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- قالت رئيسة لجنة الريف والبادية النيابية، المهندسة عبير الجبور، إن الأردن يعد واحدا من الدول التي انتهجت طريق الإصلاح والتخطيط الاقتصادي للوصول إلى التنمية المستدامة.

وأضافت خلال لقاء اللجنة اليوم الثلاثاء، مدير المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي، أن تحقيق التنمية المستدامة في المجال الاقتصادي، يتطلب تحسين ظروف المعيشية للمواطنين جميعا دون زيادة في استخدام الموارد الطبيعية بشكل جائر، موضحة أن ذلك يتطلب من جميع مؤسسات الدولة العمل بكل جدية للوقوف على المشكلات وإيجاد حلول لها.

من جهتهما، طالب النائبان توفيق المراعية وهادية السرحان، بضرورة دعم الجمعيات التعاونية، كونها تلعب دورا مهما بتوفير فرص عمل، وبالتالي التقليل من نسب البطالة.

بدوره، عرض الشلبي الدور التنموي للجمعيات التعاونية، عبر تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنتاج السلع والخدمات وتسويقها، والمساهمة في حل كثير من المشاكل في قطاعات حساسة مثل التعاونيات الاستهلاكية والإسكانية والزراعية، وتقليل الاعتماد على موازنة الدولة.

وبين أن الجمعيات التعاونية تعتبر جاذبة للمساعدات الدولية في مجالات عدة، وبذلك تستطيع الحصول على الدعم الخارجي المؤازر لدعم الدولة، واستقدام الخبرات الدولية في مجال اختصاصها كونها مؤسسات أهلية لها استقلالها المالي والإداري.

وقال الشلبي إن المؤسسة التعاونية الأردنية هي مؤسسة رسمية أنشئت بموجب قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997، تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، والقيام بجميع التصرفات القانونية، بما في ذلك إبرام العقود وقبول الهبات والتبرعات.

وأضاف أن عدد الجمعيات التعاونية يصل إلى 1477 جمعية، ألف منها فاعلة، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات الزراعية يبلغ 352، تعمل في مناطق الريف والبادية.

--(بترا)

م خ/رق

19/03/2024 17:31:57