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عجلون: أمطار الخير تنعش آمال المزارعين

3/19/2024 2:42:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عجلون 19 آذار (بترا) علي فريحات- ساهمت الأمطار التي تشهدها مناطق مختلفة من محافظة عجلون، في إنعاش آمال المزارعين لتحسين الموسم الزراعي وخاصة الحقلية منها.
وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، إن كميات الأمطار التي هطلت في عجلون أمس واليوم بلغت 31 ملم و28 ملم في كفرنجه، و26 ملم في عنجرة، و15ملم في رأس منيف، و30 ملم في قضاء الجنيد، و19ملم في اشتفينا، و40 ملم في الوهادنة.
وأشار إلى أهمية استثمار الأمطار لغايات الحصاد المائي للاستفادة منها خلال فصل الصيف في زراعة المحاصيل و البقوليات، إضافة إلى الفائدة على الغطاء النباتي وتجدد نمو المراعي الطبيعية والمحميات الرعوية والثروة الحرجية التي ستعود بالفائدة أيضا على الثروة الحيوانية، منوها إلى أن الأمطار تعزز المخزون المائي من خلال المساهمة الفاعلة في تغذية المياه الجوفية.
وأكد مزارعون أهمية الموسم المطري في تحسين المنتج الزراعي وإنجاح الزراعات التي يعتمدون عليها كمصدر رزق لهم ولأسرهم.
--(بترا)
ع ف/ع س/رق
19/03/2024 17:27:41

MENAFN19032024000117011021ID1107997316

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