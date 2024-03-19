عجلون: أمطار الخير تنعش آمال المزارعين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 19 آذار (بترا) علي فريحات- ساهمت الأمطار التي تشهدها مناطق مختلفة من محافظة عجلون، في إنعاش آمال المزارعين لتحسين الموسم الزراعي وخاصة الحقلية منها.
وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، إن كميات الأمطار التي هطلت في عجلون أمس واليوم بلغت 31 ملم و28 ملم في كفرنجه، و26 ملم في عنجرة، و15ملم في رأس منيف، و30 ملم في قضاء الجنيد، و19ملم في اشتفينا، و40 ملم في الوهادنة.
وأشار إلى أهمية استثمار الأمطار لغايات الحصاد المائي للاستفادة منها خلال فصل الصيف في زراعة المحاصيل و البقوليات، إضافة إلى الفائدة على الغطاء النباتي وتجدد نمو المراعي الطبيعية والمحميات الرعوية والثروة الحرجية التي ستعود بالفائدة أيضا على الثروة الحيوانية، منوها إلى أن الأمطار تعزز المخزون المائي من خلال المساهمة الفاعلة في تغذية المياه الجوفية.
وأكد مزارعون أهمية الموسم المطري في تحسين المنتج الزراعي وإنجاح الزراعات التي يعتمدون عليها كمصدر رزق لهم ولأسرهم.
--(بترا)
ع ف/ع س/رق
19/03/2024 17:27:41
MENAFN19032024000117011021ID1107997316
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