منتدى التواصل الحكومي يستعرض الجهود الإغاثية والإنسانية للهيئة الخيرية الهاشمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- عقد منتدى التواصل الحكومي لقاء بعنوان "الجهود الإغاثية والإنسانية للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية"، بمشاركة وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، وأمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي.

وقال الدكتور المبيضين، خلال اللقاء الذي نظمته وزارة الاتصال الحكومي اليوم الثلاثاء، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يواصل جهوده لمسار وقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في القطاع، من خلال إنزالات جوية تنفذها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي منفردة أو بالشراكة مع دول صديقة وشقيقة، إضافة إلى جهود الهيئة الخيرية بإرسال المساعدات عبر الطائرات الإغاثية إلى مطار العريش، أو من خلال المنافذ البرية.

وأشاد بالدور الوطني الذي تقدمه وسائل الإعلام المحلية في تسليط الضوء على جهود الأردن الإغاثية والإنسانيةـ في إرسال المساعدات للأهل في غزة، وإفراد مساحات من التغطية المباشرة توثق العدوان الإسرائيلي، وجرائمه المستعرة في القطاع.

وأثنى المبيضين على جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية "التي تبث الضياء الأردني عبر أبواب الأمل لمن يتلقون إغاثتها ومساعداتها، وهو عمل أردني مشرف، وداعم للدول العربية والإسلامية والصديقة".

وحول الرقابة على الأسواق، أشار المبيضين إلى أن الحكومة مستمرة في مراقبة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، وهناك توجيهات مستمرة من رئيس الوزراء بضرورة توفر المواد الأساسية وعدم المغالاة في الأسعار، مبينًا أن التقرير الأخير لوزارة الصناعة والتجارة والتموين أظهر استقرار أسعار 53 سلعة أساسية، وانخفاض أسعار 26 سلعة أخرى، في حين ارتفعت أسعار 11 سلعة، لافتًا إلى أن الفرق الرقابية نفذت ما يقارب 116 جولة جرى خلالها زيارة 2164 منشأة.

بدوره قال الدكتور الشبلي، إن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية هي مؤسسة وطنية، لعمل الخير غير حكومية وغير ربحية، جاءت برؤية هاشمية؛ لعكس الموروث الديني والاجتماعي للدولة الأردنية، مبينًا أنها بدأت عملها منذ عام 1990، وتُعد من أوائل هيئات الدول الخيرية في الدول الشقيقة، لعمل الخير داخل الأردن، وخارجه، بما يليق بجهود المملكة الخيرية.

وأكد الشبلي الدور الكبير والمهم لجلالة الملك عبدالله الثاني الداعم الأول للقضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، وتقديم المساعدات للأشقاء في فلسطين، مبينا أن القضية الفلسطينية هي قضية مفصلية للأردن، إذ بلغت قيمة المساعدات لفلسطين 212.6 مليون دولار قبل السابع من تشرين الاول الماضي.

وأشار إلى دور الهيئة في التعامل مع الحرب على غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، من خلال إقامة جسر جوي إغاثي لإيصال المساعدات للأهل في القطاع من خلال إرسال 48 طائرة إغاثية إلى مطار العريش في مصر، من ضمنها 13 طائرة من الهيئة، و35 بالتشارك مع المنظمات الدولية، إذ وصلت هذه المساعدات إلى مطار العريش، ثم إلى معبر رفح، ليصار لإيصالها إلى داخل القطاع.

ولفت الشبلي إلى أن مجموع القوافل المرسلة للمساعدات إلى غزة عبر الجسر البري من جسر الملك الحسين بلغ 508 شاحنات، وأن عدد الانزالات الجوية لغزة بلغ 117 إنزالًا، 50 منها من خلال القوات المسلحة الأردنية، و67 بالشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة، بقيمة إجمالية للمساعدات 39.709 مليون دولار.

وعرض الشبلي لأهم برامج ومشاريع الهيئة الخيرية المتمثلة بالمشاريع الطارئة، والمشاريع الصحية، والتأهيل والتدريب، ومشاريع تمكين، ومشاريع التنمية المستدامة، والمشاريع الموسمية، والمشاريع التعليمية ومشاريع الدعم الغذائي، إذ بلغ مجموع المستفيدين من خدماتها سنويًا ما يقارب 83 ألفًا، بقيمة إجمالية بلغت 1.961 مليون دولار.

وأشار إلى أهم المشاريع المستدامة والمستمرة للهيئة والمتمثلة كمشروع "أرزاق" (2015- 2022)، مبينا أن عدد المستفيدين من دورات الخياطة والحرف اليدوية بلغ 2857 ، ومشروع "ترابط" منذ (2015- 2023) بلغ عدد المستفيدين من خدماته 45017 ، ومشروع بنك الملابس الخيري" (2013- 2023) بلغ عدد المستفيدين منه 1528580.

واستعرض الشبلي، مسيرة الهيئة الخيرية في تقديم مساعدات لدول شقيقة وصديقة؛ نتيجة كوارث طبيعية حلت بها، مشيرا إلى تقديم مساعدات للأشقاء في السودان منذ عام 1985 بنحو 10.656 مليون دولار، ومساعدات للبوسنة والهرسك بـ 5.707 مليون دولار، بالإضافة لوجود مدرسة أردنية على أراضيها تدرس باللغة العربية، كما بلغت قيمة المساعدات لباكستان 3.524 مليون دولار.

ولفت إلى أن المساعدات الأردنية للبنان متواصلة منذ عام 2020 أثر انفجار مرفأ بيروت، من خلال إرسال 6 طائرات تحمل ما يزيد على 65 طنًا من المواد الإغاثية والغذائية والطبية، وإمداد المستشفى الميداني العسكري الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية في بيروت بالأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى إرسال 3 شاحنات تحمل بيوتا جاهزة.

وقال الشبلي إن الهيئة أرسلت عام 2021 إلى لبنان 3 شاحنات تحمل أدوية لمساعدة القطاع الطبي، بالإضافة لإرسال 10 طائرات تحمل ما يزيد على 115 طنًا من المواد الغذائية والإغاثية والطبية.

كما أشار إلى دور الأردن الكبير في الأزمة السورية، والوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، إذ بلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن 1.368 مليون، مبينا أن دور الهيئة لم يتوقف عند تنسيق المساعدات للاجئين السوريين بل تعداه إلي إقامة مشاريع منزلية لتمكينهم.

- - (بترا)

ن ن/ن ح/ف ق

19/03/2024 17:01:01