الملكة رانيا العبدالله تزور صندوق الأمان لمستقبل الأيتام وتلتقي مستفيدين من برامجه

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء، صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، والتقت بعدد من طلاب وطالبات الصندوق الذين شاركوها قصصهم وطموحاتهم، واطلعت على برنامج حملة شهر رمضان الفضيل الذي أطلقها الصندوق تحت عنوان "دَفعة أمل بتعطي الأمان" لتشجيع أفراد المجتمع على مشاركة المسؤولية ودعم الشباب والشابات الأيتام لتأمين مستقبل أفضل لهم.

وعبرت جلالتها عن فخرها بشباب وشابات الأمان ودعتهم للافتخار بأنفسهم وبما حققوه، وبما سمعته منهم اليوم.

وقالت "عندكم عيلة دائماً واقفة معكم، صندوق الأمان ليس مؤسسة، صندوق الأمان عيلة".

وأضافت أن هذه العائلة تشمل كل شخص عمل أو ساهم أو قدم دعما للصندوق ليكون سنداً لشباب وشابات الأمان.

وتبادلت جلالتها الحديث مع شباب الأمان المستفيدين من برامج الصندوق المختلفة، مستذكرين مع جلالتها المواقف الخاصة التي فتحت لهم الدروب التعليمية والمهنية، وقدم الشباب لجلالتها تذكاراً بمناسبة عيد الأم للتعبير عن شكرهم لجلالتها على ما قدمته لهم من خلال الصندوق.

وخلال حديث جلالتها مع مدير عام الصندوق نور الحمود والعاملين فيه، تم استعراض ما قام به الصندوق خلال السنوات الأربع السابقة من تغيير لمفهوم وطرق التبرع، ودمج التكنولوجيا والابتكار ضمن نموذج عمله، حيث طور أساليب مختلفة للتبرع الرقمي غير التقليدي، سواء من خلال المنصات الرقمية مثل الشاشات التفاعلية أو أجهزة نقاط التبرع الرقمي، بالإضافة إلى التعاون مع منصات ومحافظ رقمية مختلفة.

وأثر صندوق الأمان على حياة 4866 شابا وشابة، 1008 منهم من الأيتام خريجي دور الرعاية، و3858 من الطلبة الأيتام من مختلف محافظات المملكة، وبلغت نسبة الإناث من مجموع المستفيدين 66 بالمئة، ويقوم الصندوق بتوجيه الشباب نحو القطاعات التي تساهم بتوفير فرص عمل لهم بالمستقبل.

والتحق نحو 17 بالمئة من مجموع المستفيدين في برامج التدريب المهني، كما التحق 73 بالمئة منهم ببرنامج البكالوريوس في الجامعات الحكومية والخاصة، و10 بالمئة في برنامج الدرجة الجامعية المتوسطة في كليات المجتمع.

--(بترا)

ن ح/رق

19/03/2024 17:08:39