أوقاف الزرقاء والرصيفة تنظمان المجلس العلمي الهاشمي الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 19 آذار (بترا)- نظمت مديرية أوقاف الزرقاء، اليوم الثلاثاء في المركز الثقافي الإسلامي التابع لجامع العرب،المجلس العلمي الهاشمي الأول بعنوان:"كتاب رياض الصالحين للإمام النووي"، بحضور مساعد محافظ الزرقاء فيصل العتوم وعدد من الأئمة والوعاظ وممثلي المجتمع المحلي.

وقدم مدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة تعريفا بكتاب رياض الصالحين، والأثر الذي خلفه هذا الكتاب على الفرد والمجتمع، مؤكداً السنة الحميدة بإقامة المجالس العلمية الهاشمية والرعاية الملكية السامية لها.

من جانبه تحدث آمر كلية سمو الأمير حسن للعلوم الإسلامية الدكتور عاطف القضاة عن السيرة الذاتية والعلمية لشيخ الإسلام الإمام النووي، وتبيان أثره في عصره وما بعده، متطرقا إلى حياة الإمام وعلمه وصفاته وورعه ورحلاته العلمية وشيوخه وتلاميذه وآثاره.

بدوره قدم الإمام المشرف-منطقة الزرقاء الجديدة الدكتور ابراهيم العتوم تعريفاً عاماً بشروح هذا الكتاب من القدامى والمعاصرين، ومناهجهم، مشيراً إلى شروح القدماء مثل دليل الفالحين لابن علان الصديقي.

وفي الرصيفة، عقدت مديرية أوقاف اللواء المجلس العلمي الهاشمي الأول في مسجد آمنة بنت وهب برعاية بحضور مدير الأوقاف الدكتور محمد فوزي الأحمد، وعدد من الأئمة والوعاظ والمصلين.

ولفت مستشار أمين عام وزارة الأوقاف الدكتور منير الجعفري، إلى أن الإمام النووي جمع في كتاب رياض الصالحين 1896 حديثا من أصولها وقسمها إلى كتب وأبواب بترتيب يبدأ بالقلبيات فالسلوكيات ثم الثواب والجزاء وهو يوافق أحدث ما هو موجود في التقسيم التربوي المعاصر الذي يقسم السلوك الإنساني إلى منطلقات ووسائل وأهداف.

وبين أن النووي رتب الأحاديث في الأبواب إذ بدأ بالسنة القولية ثم انتقل إلى السنة الفعلية ثم السنة التقريرية وانتهى بالوصفية، لافتا إلى أن الإمام النووي أراد أن يقول أن هذا الكتاب منهج في تربية القلوب للجمع بين الدين والدنيا ومنهج طريق للسائرين.

بدوره، أشار مفتي لواء الرصيفة فضيلة الشيخ هشام ناصير، إلى أهم شروح رياض الصالحين ومناهجها من القدامى والمعاصرين، مستعرضا كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لابن علان إذ يعتبر من أفضل الكتب الشارحة لرياض الصالحين وعليه اعتمد كل من جاء بعده.

وقال إن كتاب نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين هو شرح مدرسي مناسب لمقتضيات الظروف الاجتماعية الراهنة والأساليب التربوية المعاصرة.

--(بترا)

رن/ ع ض/رق

19/03/2024 16:54:12

