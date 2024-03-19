2258 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2258 طنا، منها 1757 طن خضار، و334طن فواكه، و166طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 40 و70 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 35 و55، والبندورة بين 6 و15، والجزر بين 30 و40، والخيار بين 30 و50، والزهرة بين 10 و20، والليمون بين 30 و40، والموز البلدي بين 50 و75 قرشا.

--(بترا)

رح/ف م/رق

19/03/2024 16:24:20