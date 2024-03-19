حماس: إسرائيل تهاجم مستشفى الشفاء للتغطية على إخفاقها العسكري

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 19 آذار (بترا)- قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي، يمثل محاولة الاحتلال للتغطية على إخفاقه في تحقيق أهدافه العسكرية في قطاع غزة.

وحذرت في بيان لها اليوم الثلاثاء، من الاستمرار في استهداف المدنيين والمراكز الطبية المحمية بالقانون الدولي.

ودعت "حماس"، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة للتحرك لوقف المجزرة التي يرتكبها الاحتلال داخل مستشفى الشفاء الطبي.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري بأن قواته اعتقلت 200 فلسطينيا، وذلك في أعقاب الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال على مستشفى الشفاء الطبي في غزة منذ فجر أمس الاثنين.

--(بترا)

رصد/م ح/رق

19/03/2024 16:16:40

