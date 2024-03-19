السفارة البريطانية: وصول مستشفى ميداني إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- أعلنت السفارة البريطانية في عمان، اليوم الثلاثاء، عن وصول مستشفى ميداني بكامل تجهيزاته مقدم لمؤسسة UK-Med الخيرية البريطانية، بتمويل بريطاني الى قطاع غزة.

وأشارت إلى أن هذا المستشفى يمكنه معالجة أكثر من 100 مريض يوميا، وسيتم افتتاحه في الأسبوع الحالي.

ويتضمن المستشفى صيدلية، ومنطقة لتشخيص الحالات، ووحدة لمعالجة الإصابات الكبيرة والإنعاش، وخيمة لرعاية الأمهات الحوامل.

--(بترا)

ص خ/ف م/رق

19/03/2024 16:14:03