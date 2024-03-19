السفارة البريطانية: وصول مستشفى ميداني إلى غزة

السفارة البريطانية: وصول مستشفى ميداني إلى غزة
التاريخ
3/19/2024 2:42:33 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 آذار (بترا)- أعلنت السفارة البريطانية في عمان، اليوم الثلاثاء، عن وصول مستشفى ميداني بكامل تجهيزاته مقدم لمؤسسة UK-Med الخيرية البريطانية، بتمويل بريطاني الى قطاع غزة.
وأشارت إلى أن هذا المستشفى يمكنه معالجة أكثر من 100 مريض يوميا، وسيتم افتتاحه في الأسبوع الحالي.
ويتضمن المستشفى صيدلية، ومنطقة لتشخيص الحالات، ووحدة لمعالجة الإصابات الكبيرة والإنعاش، وخيمة لرعاية الأمهات الحوامل.
--(بترا)
ص خ/ف م/رق
19/03/2024 16:14:03
MENAFN19032024000117011021ID1107997307
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