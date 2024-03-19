مؤسسة ولي العهد تختتم برنامج القادة المجتمعيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 آذار (بترا)- نفّذت مؤسسة ولي العهد أخيرا، وبالشراكة مع مجموعة عزت مرجي حفلاً ختاميّاً لبرنامج القادة المجتمعيين، بهدف تنمية قدرات الشباب والشابات ورواد الأعمال المجتمعيين في عدة مجالات.
وجرى خلال الحفل استعراض مشاريع الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية أمام لجنة تحكيم متخصصة لتقييمها واختيار الفريق الفائز، والإعلان عن فوز مشروع "قنينة" الذي يهدف إلى إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية وتحويلها إلى خيوط بلاستيكية تستخدم في الطباعة ثلاثية الأبعاد، بجائزة تبلغ ألفي دولار مخصصة للاستثمار وتنمية المشروع.
وبرنامج القادة المجتمعيين هو نتاج شراكة عمل بين المؤسسة ومجموعة عزت مرجي، تخلله تدريب 60 شابا وشابة على مشاريع ريادية مجتمعية في قطاعي الزراعة والسياحة لـ3 أيام، وتشكيل 20 فريق عمل يتكون كل واحد منهم من 3 أشخاص، عملت على تطبيق مشاريعها لمدة شهرين في إطار استصلاح أراضي زراعية في إقليم الشمال وتحديداً في منطقة الصريح في محافظة إربد.
وأكدت نائب المدير التنفيذي، مدير إدارة البرامج وتميز الأداء بمجموعة عزت مرجي نجود سرحان، حرص مؤسسة ولي العهد على توفير الفرص النوعية للشباب والشابات انسجاماً مع سياسة ومسارات عملها، مشيدة بجهود الشباب وسعيهم في خدمة مجتمعاتهم والاستثمار بطاقاتهم، من خلال مشاريع ريادية شاركوا بها.
من جهتها، عبرت مدير قسم المسؤولية المجتمعية لمجموعة عزت مرجي لينا الحوراني عن شكرها لمؤسسة ولي العهد على تعاونهم في تقديم التدريبات وما يقدمونه للشباب والشابات.
وقالت " جرى تدريب 60 شابا وشابة بهدف تطوير قدرات الشباب في مجال الريادة المجتمعية، واستقطاب مدربين من مصر ولبنان لتدعيم معرفة الشباب، مشيرة إلى أن المتدربين قدموا 15 مشروعا اختير منها 7 ".
--(بترا)
م ف/ف ق
19/03/2024 16:08:49
MENAFN19032024000117011021ID1107997306
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