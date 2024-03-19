مؤسسة ولي العهد تختتم برنامج القادة المجتمعيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- نفّذت مؤسسة ولي العهد أخيرا، وبالشراكة مع مجموعة عزت مرجي حفلاً ختاميّاً لبرنامج القادة المجتمعيين، بهدف تنمية قدرات الشباب والشابات ورواد الأعمال المجتمعيين في عدة مجالات.

وجرى خلال الحفل استعراض مشاريع الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية أمام لجنة تحكيم متخصصة لتقييمها واختيار الفريق الفائز، والإعلان عن فوز مشروع "قنينة" الذي يهدف إلى إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية وتحويلها إلى خيوط بلاستيكية تستخدم في الطباعة ثلاثية الأبعاد، بجائزة تبلغ ألفي دولار مخصصة للاستثمار وتنمية المشروع.

وبرنامج القادة المجتمعيين هو نتاج شراكة عمل بين المؤسسة ومجموعة عزت مرجي، تخلله تدريب 60 شابا وشابة على مشاريع ريادية مجتمعية في قطاعي الزراعة والسياحة لـ3 أيام، وتشكيل 20 فريق عمل يتكون كل واحد منهم من 3 أشخاص، عملت على تطبيق مشاريعها لمدة شهرين في إطار استصلاح أراضي زراعية في إقليم الشمال وتحديداً في منطقة الصريح في محافظة إربد.

وأكدت نائب المدير التنفيذي، مدير إدارة البرامج وتميز الأداء بمجموعة عزت مرجي نجود سرحان، حرص مؤسسة ولي العهد على توفير الفرص النوعية للشباب والشابات انسجاماً مع سياسة ومسارات عملها، مشيدة بجهود الشباب وسعيهم في خدمة مجتمعاتهم والاستثمار بطاقاتهم، من خلال مشاريع ريادية شاركوا بها.

من جهتها، عبرت مدير قسم المسؤولية المجتمعية لمجموعة عزت مرجي لينا الحوراني عن شكرها لمؤسسة ولي العهد على تعاونهم في تقديم التدريبات وما يقدمونه للشباب والشابات.

وقالت " جرى تدريب 60 شابا وشابة بهدف تطوير قدرات الشباب في مجال الريادة المجتمعية، واستقطاب مدربين من مصر ولبنان لتدعيم معرفة الشباب، مشيرة إلى أن المتدربين قدموا 15 مشروعا اختير منها 7 ".

--(بترا)

م ف/ف ق

19/03/2024 16:08:49