الجمارك: لجنة لتتابع آلية انسياب البضائع واستمرارية سلاسل التوريد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 آذار (بترا)- أوعز مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، بتشكيل لجنة لمتابعة سير العمل في المراكز الجمركية والحدودية فيما يخص انسيابية وتسهيل نقل البضائع والإجراءات الجمركية للمحافظة على المخزون، واستمرارية سلاسل التوريد في ظل الظروف الإقليمية لمعالجة أي عقبات فورا، ومتابعة إجراءات التخليص على البضائع ميدانيا من قبل اللجنة.
وقال القضاة في بيان اليوم الثلاثاء، إن اللجنة المشكلة برئاسة مساعد المدير العام لشؤون التسهيل والالتزام عميد جمارك سالم البشابشة، وعضوية عدد من مدراء المديريات المعنية، ستباشر أعمالها فورا للاطلاع عن كثب على سير العملية في المراكز ومعالجة أي اختلالات إن وجدت، بدءا من مركز جمرك العقبة ومرورا بكافة المراكز الجمركية الحدودية المعنية.
وشدد القضاة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتسهيل على التجار واختصار عاملي الوقت والجهد، والاستفادة من المشاريع الريادية التي تبنتها الدائرة في هذا المجال للتخليص على البضائع بأسرع وقت ممكن مع ضمان سلامة الإجراءات الجمركية سواء للبضائع الواردة أو الصادرة أو الترانزيت.
وتأتي هذه الإجراءات والمتابعة الحثيثة من الجمارك، بناء على التوجيهات الحكومية لكافة الدوائر المعنية بضرورة التعامل مع الظروف الإقليمية وتسهيل عملية التبادل التجاري وضمان استمرارية سلاسل التوريد والمحافظة على المخزون الاستراتيجي لبعض المواد الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص ونقابة أصحاب شركات التخليص، واستمرارا لنهج الدائرة بسعيها الدؤوب لتطوير الخدمات المقدمة وفق أعلى المعايير العالمية وبشكل مستمر.
--(بترا)
رش/ف م/رق
19/03/2024 15:48:11
MENAFN19032024000117011021ID1107997305
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