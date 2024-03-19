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أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول

3/19/2024 2:42:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 19 آذار (بترا)- عقدت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، اليوم الثلاثاء، المجلس العلمي الهاشمي الأول بعنوان "كنوز الأجداد السنية في المجالس الهاشمية".
وتناول المجلس الذي أقيم في مسجد الشونة الكبير، تحت رعاية متصرف اللواء خالد الكساسبة، بحضور مدير الأوقاف خالد القضاة، وعدد من الأئمة والوعاظ، وممثلين عن المجتمع المحلي، الحديث عن كتاب رياض الصالحين للإمام النووي.
وتحدث أستاذ الشريعة الدكتور عبد الله خشاشنة، عن سمات ومميزات كتاب رياض الصالحين الذي ضم أصح الأحاديث الشريفة عن الفضائل والأخلاق والطاعات والمنهيات.
وعرض مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، محور التعريف بالإمام النووي -رحمه الله- ونسبه وسيرته وشيوخه ومنهجه وبيان أثره في عصره وما بعده.
--(بترا)
أ غ/ع س/رق
19/03/2024 15:46:06

MENAFN19032024000117011021ID1107997304

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