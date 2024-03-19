أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار الشمالية 19 آذار (بترا)- عقدت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، اليوم الثلاثاء، المجلس العلمي الهاشمي الأول بعنوان "كنوز الأجداد السنية في المجالس الهاشمية".
وتناول المجلس الذي أقيم في مسجد الشونة الكبير، تحت رعاية متصرف اللواء خالد الكساسبة، بحضور مدير الأوقاف خالد القضاة، وعدد من الأئمة والوعاظ، وممثلين عن المجتمع المحلي، الحديث عن كتاب رياض الصالحين للإمام النووي.
وتحدث أستاذ الشريعة الدكتور عبد الله خشاشنة، عن سمات ومميزات كتاب رياض الصالحين الذي ضم أصح الأحاديث الشريفة عن الفضائل والأخلاق والطاعات والمنهيات.
وعرض مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، محور التعريف بالإمام النووي -رحمه الله- ونسبه وسيرته وشيوخه ومنهجه وبيان أثره في عصره وما بعده.
--(بترا)
أ غ/ع س/رق
19/03/2024 15:46:06
MENAFN19032024000117011021ID1107997304
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