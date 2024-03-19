محافظ الكرك يتفقد سد الموجب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 19 آذار بترا- محمد العساسفة- تفقد محافظ الكرك فراس أبو الغنم، يرافقه متصرف لواء القصر عصمت القرالة ومدير قضاء الموجب شايش المجالي، وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، سد الموجب للاطمئنان على السلامة العامة للسد والوقوف على استعدادات وجاهزية الكوادر المعنية للتعامل مع زيادة مخزون المياه في السد.
وأوعز أبو الغنم إلى الجهات المعنية بتوجيه المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من السد ومن مجرى الوادي، إضافة إلى تفقد المواطنين القاطنين بالقرب من السد وتنبيههم بضرورة الابتعاد عن مجرى السيول،
كما تفقد السلامة المرورية على طريق قرى العمرو - الموجب.
--(بترا)
م ع/ع س/رق
19/03/2024 15:44:27
MENAFN19032024000117011021ID1107997303
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