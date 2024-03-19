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محافظ الكرك يتفقد سد الموجب

3/19/2024 2:42:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الكرك 19 آذار بترا- محمد العساسفة- تفقد محافظ الكرك فراس أبو الغنم، يرافقه متصرف لواء القصر عصمت القرالة ومدير قضاء الموجب شايش المجالي، وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، سد الموجب للاطمئنان على السلامة العامة للسد والوقوف على استعدادات وجاهزية الكوادر المعنية للتعامل مع زيادة مخزون المياه في السد.
وأوعز أبو الغنم إلى الجهات المعنية بتوجيه المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من السد ومن مجرى الوادي، إضافة إلى تفقد المواطنين القاطنين بالقرب من السد وتنبيههم بضرورة الابتعاد عن مجرى السيول،
كما تفقد السلامة المرورية على طريق قرى العمرو - الموجب.
--(بترا)
م ع/ع س/رق
19/03/2024 15:44:27

MENAFN19032024000117011021ID1107997303

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