حوارية بعنوان الرعاية الملكية للمرأة الأردنية ومساهمتها بالنهضة الوطنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- نظمت كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية اليوم الثلاثاء، ندوة حوارية بعنوان "الرعاية الملكية السامية للمرأة الأردنية وتمكينها من المساهمة بالنهضة الوطنية".

وقال عميد الكلية الدكتور محمد الزيود، إن الحوارية تأتي انطلاقا من الإيمان بدور المرأة وأهميتها البالغة، وحرص الكلية على تسليط الضوء على أدوات تمكين المرأة ضمن احتفالاتها بعيد الجلوس الملكي واليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية.

من جهتها، قالت رئيسة لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان العين الدكتورة محاسن الجاغوب، إن نسب التعليم في الأردن مرتفعة وتعكس اهتماما ملكيا خالصا في هذا المجال.

وأضافت أن الأردن، وبتوجيهات ملكية، أحسن الاستثمار في التعليم باعتباره استثمارا حقيقيا في المستقبل ومكونا أساسيا للريادة والابتكار، وإسهاما في بناء رأس المال البشري وتطوير مهارات الشباب، ما يعزز الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف النمو المستدام.

ولفتت الجاغوب إلى الدور الكبير الذي اضطلعت به جلالة المكلة رانيا العبد الله في دعم التعليم في الأردن على الصعد كافة، بدءا من الاهتمام بالطلبة والمعلمين والمناهج والخطط التربوية وصولا إلى المبادرات الخلاقة التي تطلقها وتترك آثارا واضحة في نهضة المجتمع.

إلى ذلك، سلطت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير دبابنة الضوء على الرؤية الملكية الشاملة في دعم وتمكين المرأة ومشاركتها بصنع القرار وانخراطها في العمل السياسي والحزبي.

وعرضت دبابنة لجملة من التحولات التشريعية والتطورات التي طرأت على مختلف القوانين خلال الأعوام الـ 25 الماضية من أجل تمكين المرأة وتعزيز وجودها في المجتمع شريكة أساسية في بنائه ونمائه.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة الأردنية الأسبق الدكتور اخليف الطراونة، أن الجهود الملكية كانت السبب الرئيس في تعزيز حضور المرأة في المجتمع، وتمكينها علميا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا.

--(بترا)

س ص/ ف م/ف ق

19/03/2024 15:40:55