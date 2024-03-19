تراجع الاسترليني أمام الدولار

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 19 آذار (بترا)- تراجع الجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء، مقابل الدولار، في حين ارتفع أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو).

ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الاسترليني اليوم أمام الدولار بنسبة 26ر0 بالمئة ليصل عند 2693ر1 دولار، فيما ارتفع بنسبة 01ر0 بالمئة عند 1700ر1 يورو.

--(بترا)

ر ش/ف م/رق

19/03/2024 15:38:25