تراجع الاسترليني أمام الدولار

تراجع الاسترليني أمام الدولار
التاريخ
3/19/2024 2:42:28 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 19 آذار (بترا)- تراجع الجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء، مقابل الدولار، في حين ارتفع أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو).
ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الاسترليني اليوم أمام الدولار بنسبة 26ر0 بالمئة ليصل عند 2693ر1 دولار، فيما ارتفع بنسبة 01ر0 بالمئة عند 1700ر1 يورو.
--(بترا)
ر ش/ف م/رق
19/03/2024 15:38:25
MENAFN19032024000117011021ID1107997301
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