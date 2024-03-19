اتحاد كرة القدم يجهز استراتيجية عمل لأربعة أعوام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 آذار (بترا)- كشف اتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تجهيز استراتيجية لكرة القدم الأردنية للأعوام الأربعة المقبلة، بهدف تحقيق مزيد من الارتقاء بمستوى اللعبة.
وأكد الاتحاد في بيان، أن إطلاق الاستراتيجية رسميا، سيأتي بعد مناقشتها في جلسات حوارية مع أركان اللعبة، حيث وجه الدعوة إلى أندية المحترفين لحضور الجلسة الحوارية الأولى التي تجري عند الساعة الرابعة من مساء يوم السبت المقبل، على أن تعقد جلسة ثانية عقب الإفطار وبنفس اليوم.
وأكدت أندية المحترفين تسلمها رسميا لدعوة اتحاد الكرة لهذه الجلسات الحوارية، بانتظار حسم أمر تلبيتها.
--(بترا)
خ خ/ ف م
19/03/2024 15:38:15
MENAFN19032024000117011021ID1107997300
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