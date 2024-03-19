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اتحاد كرة القدم يجهز استراتيجية عمل لأربعة أعوام

3/19/2024 2:42:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- كشف اتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تجهيز استراتيجية لكرة القدم الأردنية للأعوام الأربعة المقبلة، بهدف تحقيق مزيد من الارتقاء بمستوى اللعبة.
وأكد الاتحاد في بيان، أن إطلاق الاستراتيجية رسميا، سيأتي بعد مناقشتها في جلسات حوارية مع أركان اللعبة، حيث وجه الدعوة إلى أندية المحترفين لحضور الجلسة الحوارية الأولى التي تجري عند الساعة الرابعة من مساء يوم السبت المقبل، على أن تعقد جلسة ثانية عقب الإفطار وبنفس اليوم.
وأكدت أندية المحترفين تسلمها رسميا لدعوة اتحاد الكرة لهذه الجلسات الحوارية، بانتظار حسم أمر تلبيتها.
--(بترا)
خ خ/ ف م
19/03/2024 15:38:15

MENAFN19032024000117011021ID1107997300

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