أوقاف الرصيفة تطلق مسابقاتها الرمضانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرصيفة 19 آذار (بترا)- أطلقت مديرية أوقاف الرصيفة، اليوم الثلاثاء، مسابقاتها الرمضانية ضمن الأنشطة الدينية التي تنفذها خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.
وتضمنت المسابقة القرآنية للأئمة والمؤذنين، ومسابقة منشد الرصيفة الخامسة للذكور، والمسابقة القرآنية لحفظ القرآن الكريم للذكور.
وبين مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي الأحمد، أن الهدف من هذه المسابقات هو رفع كفاءة وقدرات الأئمة والمؤذنين وزيادة مستويات المعرفة والعلوم الدينية لديهم، إضافة إلى تنشيط مهارات المنشدين المميزين في اللواء واكتشاف المواهب الجديدة.
وفي جانب مسابقة حفظ القرآن الكريم، تسعى المديرية إلى زيادة عدد الحفاظ لكتاب الله الكريم من كافة الأعمار لطلبة المدارس من الصف الأول وحتى المرحلة الثانوية.
وقال الأحمد إن من يرغب بالمشاركة بالمسابقات يمكنه التعرف على الشروط المطلوبة من خلال صفحة المديرية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، والتسجيل في المسابقات من خلال الرابط الخاص على الصفحة.
ودعا الأهالي لتشجيع ابنائهم على المشاركة واكتساب العلم والمعرفة واكتشاف مواهبهم، مشيرا إلى أن التسجيل مستمر حتى نهاية شهر آذار الحالي، حيث ستبدأ التصفيات النهائية بداية الشهر المقبل، على أن يتم إعلان النتائج وتكريم الفائزين في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك بإذن الله.
--(بترا)
رن/ف م/ف ق
19/03/2024 15:13:11
MENAFN19032024000117011021ID1107997299
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