أوقاف الرصيفة تطلق مسابقاتها الرمضانية

MENAFN - Jordan News Agency)

الرصيفة 19 آذار (بترا)- أطلقت مديرية أوقاف الرصيفة، اليوم الثلاثاء، مسابقاتها الرمضانية ضمن الأنشطة الدينية التي تنفذها خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وتضمنت المسابقة القرآنية للأئمة والمؤذنين، ومسابقة منشد الرصيفة الخامسة للذكور، والمسابقة القرآنية لحفظ القرآن الكريم للذكور.

وبين مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي الأحمد، أن الهدف من هذه المسابقات هو رفع كفاءة وقدرات الأئمة والمؤذنين وزيادة مستويات المعرفة والعلوم الدينية لديهم، إضافة إلى تنشيط مهارات المنشدين المميزين في اللواء واكتشاف المواهب الجديدة.

وفي جانب مسابقة حفظ القرآن الكريم، تسعى المديرية إلى زيادة عدد الحفاظ لكتاب الله الكريم من كافة الأعمار لطلبة المدارس من الصف الأول وحتى المرحلة الثانوية.

وقال الأحمد إن من يرغب بالمشاركة بالمسابقات يمكنه التعرف على الشروط المطلوبة من خلال صفحة المديرية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، والتسجيل في المسابقات من خلال الرابط الخاص على الصفحة.

ودعا الأهالي لتشجيع ابنائهم على المشاركة واكتساب العلم والمعرفة واكتشاف مواهبهم، مشيرا إلى أن التسجيل مستمر حتى نهاية شهر آذار الحالي، حيث ستبدأ التصفيات النهائية بداية الشهر المقبل، على أن يتم إعلان النتائج وتكريم الفائزين في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك بإذن الله.

--(بترا)

رن/ف م/ف ق

19/03/2024 15:13:11

