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مُشتركة نيابية تُشرع بمُناقشة مُعدل الأمانة

3/19/2024 2:42:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- شرعت اللجنة المُشتركة النيابية (القانونية والإدارية)، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، بمُناقشة مشروع قانون مُعدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024.
وقال رئيس اللجنة النائب غازي الذنيبات، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عمان يوسف الشواربة، إن مشروع القانون جاء حسب الأسباب الموجبة لتطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان، وربط توسع ونهضة مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري بشكل عصري.
وأضاف أن المادة 6 من "مُعدل الأمانة" شهدت نقاشًا واسعًا من أعضاء اللجنة، والتي تنص فقراتها على: "لا يجوز الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للأمانة، عند اكتساب حكم صادر ضد الأمانة الدرجة القطعية ترفع صورة مُصدقة عن الحكم النهائي إلى الرئيس الذي عليه أن يأمر بتنفيذه".
من جانبه، قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، يزن الشديفات، إن مشروع القانون من شأنه إعادة تنظيم الإجراءات المُتعلقة بالتخطيط والتنظيم والإفراز والاستملاك ومنح حق التطوير.
من جهتها، قالت نمروقة إن القانون الحالي لا يُلبي الطموح في ظل التخطيط الشمولي لأمانة عمان، موضحة أن "مُعدل الأمانة" يمنح صلاحية التخطيط والتنظيم.
وحول المادة السادسة من مشروع القانون، أوضح الشواربة أن نص المادة إجرائي وتمكيني للأمانة، ولا يُقصد منه مس حقوق المواطنين.
وحضر الاجتماع النواب: سليمان القلاب، عمر النبر، هايل عياش، سليمان أبو يحيى، عيد النعيمات، عدنان مشوقة، أحمد الخلايلة، فريد حداد، علي الغزاوي، تيسير كريشان، علي الطراونة، رمزي العجارمة، امغير هملان الدعجة، صالح الوخيان، فواز الزعبي.
وكان مجلس النواب، قرر بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، تحويل مشروع قانون مُعدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024، إلى اللجنة النيابية المُشتركة القانونية والإدارية، وذلك بعد أن تم مُناقشته في قراءة أولية.
وكانت الحُكومة حولت مشروع قانون مُعدل لقانون الأمانة إلى مجلس النواب، مع إعطائه صفة الاستعجال.
--(بترا)
م خ/م ف/ف ق
19/03/2024 15:11:21

MENAFN19032024000117011021ID1107997298

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