وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تطلق خطتها الاستراتيجية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- أطلق وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، اليوم الثلاثاء، خطة الوزارة الاستراتيجية للأعوام الأربعة المقبلة.

وقال الخريشة، إن الخطة تتضمن أهدافا إستراتيجية وخطة تنفيذية هدفها تحفيز المواطنين على المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة صنع القرار كما وجه جلالة الملك عبدالله الثاني أكثر من مرة بضرورة العمل على توسيع قادة صنع القرار، والتركيز على مشاركة الأردنيين وتمكينهم للانتخاب على أسس برامجية.

وأضاف أن جلالة الملك قاد الدولة بمئويتها الثانية إلى مسارات للتطوير والتحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وأن المسار السياسي كان في مقدمة الأولويات إذ شُكلت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وبعدها أقرّ مجلس الأمة التشريعات الناظمة للعمل السياسي.

وأوضح الخريشة، أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية هي المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات تحديث المنظومة السياسية، بالتشارك مع المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والأحزاب.

وقال إن 38 بالمئة من المنتسبين للأحزاب شباب، مبينا أنها نسبة مطمئنة بالمقارنة مع النسب العالمية، لا سيما أن قانون الأحزاب اشترط أن لا تقل نسبة الشباب عن 20 بالمئة من عدد مؤسسي الحزب.

وأشار إلى أن 4 بالمئة من الأردنيين منتسبون للأحزاب، وهي نسبة جيدة عالمياً، معرباً عن أمله في زيادة هذه النسبة بعد الانتخابات المقبلة.

وبين الخريشة أن الوزارة ستطلق بعد صدور الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات النيابية، خطة إعلامية لتحفيز المشاركة السياسية، بالشراكة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

واستعرض مدير وحدة تطوير الأداء المؤسسي عروة عليان، أبرز ملامح الإستراتيجية وأهدافها ورؤية الوزارة ورسالتها والتحديات والبرامج المستقبلية التي تهدف إلى تحقيقها.

--(بترا)

م ها/ ن ح/ف ق

19/03/2024 15:08:44