70 شكوى صرف صحي نتيجة تساقط الأمطار في مادبا

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 19 آذار (بترا)- تعاملت مدير إدارة مياه مادبا مع نحو 70 شكوى صرف صحي إثر تساقط كميات كبيرة من الأمطار منذ يوم أمس.

وقال مدير الإدارة المهندس طعمة طاشمان، إن ربط مزاريب مياه المنازل على مناهل الصرف الصحي السبب الرئيسي لفيضانها، مؤكدا أن كوادر الإدارة تعمل على مدار 24 ساعة لحل تلك المشكلة.

من جهة أخرى، بين طاشمان أنه حتى الآن يتم توزيع أدوار المياه كمعتاد دون أي تغيير، كما أنه لا عكورة لآبار الهيدان لغايه الآن بسبب الأمطار، وأن محطة معالجة العكورة تعمل بشكل مستمر لضمان عدم تأخر أدوار المياه عن المواطنين.

بدوره، بين مدير أشغال مادبا أن فرق الأشغال تتابع أحوال الطرق الرئيسية في المحافظة ولم تتعرض لأي انحرافات إلا طريق الموجب فقد شهدت عددا من الانجرافات تم التعامل معها أولا بأول وإزالتها.

وأوضح مدير زراعة مادبا المهندس بسام أبو الغنم، أن كميات الأمطار التي تساقطت على مادبا حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم وصلت نحو 14 ملم متر والتي رفعت نسبة الهطول المطري لهذا العام إلى 81 بالمئة.

وأضاف أن هذه الكميات من الأمطار وفي هذا الوقت من السنة مفيدة جدا للأشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية خاصة أنها جاءت بعد توقف طويل للأمطار وتحسن من الموسم الزراعي.

--(بترا)

ج ب/ع س/رق

19/03/2024 14:49:51