إعلان الفائزين بجائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي لعام 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- أعلن المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا اليوم الثلاثاء، أسماء الجامعات الفائزة بجائزة الحسن بن طلال للتميّز العلمي للعام 2024 التي خصصت في هذه الدورة لفئة مؤسسات التعليم العالي باستثناء التعليم المهني.

ويأتي الإعلان بالتزامن مع مناسبة ميلاد سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

وحصلت الجامعة الهاشمية على الجائزة الأولى وقيمتها 10 آلاف دينار عن مشروعها "بنك البذور الوطني"، وفازت جامعة الحسين التقنية بالجائزة الثانية وقيمتها 7 آلاف دينار عن مشروعها "برنامج تحسين المهارات"، والجائزة الثالثة لجامعة العلوم والتكنولوجيا عن مشروعها "المبادرة الملكية لدعم المشاريع الإبداعية في النانوتكنولوجي" وقيمتها 5 آلاف دينار.

وأشاد أمين عام المجلس الدكتور مشهور الرفاعي، بمشاريع الجامعات الريادية الفائزة، ودورها في إثراء الحركة العلمية وتنمية الحياة الاقتصادية، لافتا إلى أن المجلس أنشأ الجائزة في عام 1995، لدعم العلم والعلماء، وتقديراً للتميز والإبداع، وتشجيعاً للأنشطة التعليمية والعلمية والتكنولوجية في المؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب.

وبين الرفاعي أن الجائزة تُمنح سنوياً وبالتناوب وضمن دورة مدتها 3 سنوات لفئات، مؤسسات التعليم العام باستثناء التعليم المهني، ومؤسسات التعليم العالي باستثناء التعليم التقني، ومؤسسات التعليم المهني والتقني.

من جهتها، قالت مديرة الجائزة سحر فاخوري، إن 32 مشروعا قدمت للجائزة من 13 مؤسسة، مشيرة إلى أن أبواب التنافس مفتوحة على جائزة العام 2025، والمخصصة لمؤسسات التعليم المهني التقني، وسيكون آخر موعد لتلقي الطلبات إلكترونياً، على موقع المجلس بنهاية كانون الثاني المقبل.

يشار إلى أن سمو الأميرة ثروت الحسن ترأست لجنة الجائزة المؤلفة من 6 أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص.

--(بترا)

م ه/م ف/ف ق

19/03/2024 14:49:12