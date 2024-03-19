إعلان الفائزين بجائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي لعام 2024

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 آذار (بترا)- أعلن المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا اليوم الثلاثاء، أسماء الجامعات الفائزة بجائزة الحسن بن طلال للتميّز العلمي للعام 2024 التي خصصت في هذه الدورة لفئة مؤسسات التعليم العالي باستثناء التعليم المهني.
ويأتي الإعلان بالتزامن مع مناسبة ميلاد سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
وحصلت الجامعة الهاشمية على الجائزة الأولى وقيمتها 10 آلاف دينار عن مشروعها "بنك البذور الوطني"، وفازت جامعة الحسين التقنية بالجائزة الثانية وقيمتها 7 آلاف دينار عن مشروعها "برنامج تحسين المهارات"، والجائزة الثالثة لجامعة العلوم والتكنولوجيا عن مشروعها "المبادرة الملكية لدعم المشاريع الإبداعية في النانوتكنولوجي" وقيمتها 5 آلاف دينار.
وأشاد أمين عام المجلس الدكتور مشهور الرفاعي، بمشاريع الجامعات الريادية الفائزة، ودورها في إثراء الحركة العلمية وتنمية الحياة الاقتصادية، لافتا إلى أن المجلس أنشأ الجائزة في عام 1995، لدعم العلم والعلماء، وتقديراً للتميز والإبداع، وتشجيعاً للأنشطة التعليمية والعلمية والتكنولوجية في المؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب.
وبين الرفاعي أن الجائزة تُمنح سنوياً وبالتناوب وضمن دورة مدتها 3 سنوات لفئات، مؤسسات التعليم العام باستثناء التعليم المهني، ومؤسسات التعليم العالي باستثناء التعليم التقني، ومؤسسات التعليم المهني والتقني.
من جهتها، قالت مديرة الجائزة سحر فاخوري، إن 32 مشروعا قدمت للجائزة من 13 مؤسسة، مشيرة إلى أن أبواب التنافس مفتوحة على جائزة العام 2025، والمخصصة لمؤسسات التعليم المهني التقني، وسيكون آخر موعد لتلقي الطلبات إلكترونياً، على موقع المجلس بنهاية كانون الثاني المقبل.
يشار إلى أن سمو الأميرة ثروت الحسن ترأست لجنة الجائزة المؤلفة من 6 أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص.
--(بترا)
م ه/م ف/ف ق
19/03/2024 14:49:12
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