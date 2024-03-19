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مقتل قائد عسكري إسرائيلي في غزة

3/19/2024 2:42:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل قائد في غرفة عمليات اللواء 401 في معارك شمال قطاع غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، "أن الضابط الإسرائيلي القتيل كان من ضمن غرفة القيادة الأمامية، واليد اليمنى لأحد قادة ألوية الهجوم الرئيسية شمال غزة".
وأضاف بيان للجيش الإسرائيلي أن عدد الضباط والجنود القتلى في غزة ارتفع إلى 594 منذ 7 تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
رصد /م ح
19/03/2024 14:14:27

MENAFN19032024000117011021ID1107997294

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