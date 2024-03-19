مقتل قائد عسكري إسرائيلي في غزة

مقتل قائد عسكري إسرائيلي في غزة
التاريخ
3/19/2024 2:42:23 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 آذار (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل قائد في غرفة عمليات اللواء 401 في معارك شمال قطاع غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، "أن الضابط الإسرائيلي القتيل كان من ضمن غرفة القيادة الأمامية، واليد اليمنى لأحد قادة ألوية الهجوم الرئيسية شمال غزة".
وأضاف بيان للجيش الإسرائيلي أن عدد الضباط والجنود القتلى في غزة ارتفع إلى 594 منذ 7 تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
رصد /م ح
19/03/2024 14:14:27
MENAFN19032024000117011021ID1107997294
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