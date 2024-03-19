المياه تحذر من فيضان سد الموجب
التاريخ
3/19/2024 2:42:22 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 آذار (بترا)- حذرت وزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن من فيضان سد الموجب خلال الساعات المقبلة.
ودعت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، المواطنين والمزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجرى الوادي، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات مع الجهات المعنية.
--(بترا)
ي ع/ن ح/رق
19/03/2024 14:19:17
MENAFN19032024000117011021ID1107997293
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