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المياه تحذر من فيضان سد الموجب

3/19/2024 2:42:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- حذرت وزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن من فيضان سد الموجب خلال الساعات المقبلة.
ودعت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، المواطنين والمزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجرى الوادي، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات مع الجهات المعنية.
--(بترا)
ي ع/ن ح/رق
19/03/2024 14:19:17

MENAFN19032024000117011021ID1107997293

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