إقبال متزايد على أنظمة الخلايا الشمسية للقطاع المنزلي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- شهد برنامج تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للقطاع المنزلي عن طريق البنوك والجمعيات بدعم 30 بالمئة مقدم من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية إقبالا كبيراً من المواطنين في محافظات المملكة كافة.

وأعلن صندوق الطاقة، اليوم الثلاثاء، أن استقبال الطلبات للبرنامج عن طريق البنوك والجمعيات قد قارب على الانتهاء، نظرا للإقبال المتزايد على الخدمة، وأن الحصص المخصصة للنوافذ التمويلية لهذه المرحلة من البرنامج قد قاربت على الانتهاء وتبقى بعضا من النوافذ التمويلية، إذ يعمل الصندوق على تسريع إجراءات توقيع الاتفاقيات معها.

وعزا الصندوق قرب انتهاء البرنامج إضافة الى الإقبال الشديد من المواطنين، وأيضا الى السرعة في تنفيذ الإجراءات من قبل النوافذ التمويلية والجهات الشريكة، ما مكن الصندوق من تحقيق المؤشرات المستهدفة للبرنامج واستنفاذ الموازنات المخصصة له خلال وقت قياسي.

كما أعلن الصندوق عن البدء بإجراءاته في صرف مطالبات الدعم كافة المقدم من قبله والبالغة قيمتها 30 بالمئة من تكلفة الأنظمة المدعومة للمطالبات الواردة من النوافذ التمويلية للبرنامج والمستوفية الشروط والوثائق اللازمة.

وأكد الصندوق انه مستمر في تنفيذ البرنامج في مراحل أخرى مقبلة سيتم الإعلان عنها في حينه.

ولفت الصندوق إلى أنه مستمر حاليا في تقديم برنامج الدعم لتركيب السخان الشمسي من خلال النوافذ التمويلية المختلفة، وعبر منصة الشمول المبدئي ولا تغيير على إجراءات تقديم الخدمة.

وكان الصندوق قد أطلق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لدعم القطاع المنزلي بأنظمة السخان الشمسي والخلايا الشمسية في شهر كانون الأول لعام 2023، متضمنا تقديم دعم مباشر للأسر الأردنية بنسبة 30 بالمئة من تكلفة أنظمة السخان الشمسي والخلايا الشمسية، إضافة إلى تسهيلات في دفع باقي المبلغ من خلال البنوك والجمعيات المحلية المعتمدة ما يسهم في تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية لتلك الأسر.

--(بترا)

م ف/ أ أ/ف ق

19/03/2024 14:08:44