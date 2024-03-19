ثقافة الطفيلة تطلق مسابقة لتصميم شعار مخيم ضانا الإبداعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 19 آذار (بترا)- أطلقت مديرية ثقافة الطفيلة، اليوم الثلاثاء، مسابقة ثقافية لتصميم شعار مخيم ضانا الإبداعي في إطار فعالياتها للعام 2024، واحتفاء باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
وقال مدير ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير، إن المسابقة تهدف إلى اختيار تصميم فريد يعكس هوية مخيم ضانا، ويجسد الإرث الثقافي لمحافظة الطفيلة، ويُعبّر عن رسالة المخيم في تنمية الإبداع الفني لدى الشباب وتبادل الخبرات وتطوير المهارات الفنية.
وأضاف أن المخيم من أهم أنشطة وبرامج وزارة الثقافة، إذ انطلقت دورته الأولى عام 2016، والذي يُقام بالطفيلة في لواء بصيرا، بقرية ضانا، ومخيم الرمانة، ومخيم عين لحظة.
ويتناول مخيم ضانا مختلف مجالات الفنون التشكيلية، من خط عربي وزخرفة إسلامية ونحت وتصوير فوتوغرافي وفن الإبرو، وتنظيم مسارات سياحية للمنطقة، وعقد ندوات ومحاضرات وورشات، للوقوف على الواقع الثقافي الأردني والعربي، وتتبع الحالة الثقافية الأردنية العربية العالمية المتعلقة بالفنون التشكيلية والإبداع الأدبي.
وأعلنت المديرية شروط المشاركة في المسابقة بأن يكون أردني الجنسية والفئة العمرية فوق 20 عاما، وأن يتضمن التَّصميم مجموعة عناصر متعلقة بالإنسان والمكان في محافظة الطفيلة، ويحاكي البعد الثقافي لمخيم ضانا مع مراعاة الإرث الثقافي الوطني، والتطور التكنولوجي، ويشير إلى وزارة الثقافة، مشيرة إلى أن مكافأة الشعار الفائز 500 دينار.
--(بترا)
س م/م ف/رق
19/03/2024 14:03:41
MENAFN19032024000117011021ID1107997291
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