ثقافة الطفيلة تطلق مسابقة لتصميم شعار مخيم ضانا الإبداعي

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 19 آذار (بترا)- أطلقت مديرية ثقافة الطفيلة، اليوم الثلاثاء، مسابقة ثقافية لتصميم شعار مخيم ضانا الإبداعي في إطار فعالياتها للعام 2024، واحتفاء باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

وقال مدير ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير، إن المسابقة تهدف إلى اختيار تصميم فريد يعكس هوية مخيم ضانا، ويجسد الإرث الثقافي لمحافظة الطفيلة، ويُعبّر عن رسالة المخيم في تنمية الإبداع الفني لدى الشباب وتبادل الخبرات وتطوير المهارات الفنية.

وأضاف أن المخيم من أهم أنشطة وبرامج وزارة الثقافة، إذ انطلقت دورته الأولى عام 2016، والذي يُقام بالطفيلة في لواء بصيرا، بقرية ضانا، ومخيم الرمانة، ومخيم عين لحظة.

ويتناول مخيم ضانا مختلف مجالات الفنون التشكيلية، من خط عربي وزخرفة إسلامية ونحت وتصوير فوتوغرافي وفن الإبرو، وتنظيم مسارات سياحية للمنطقة، وعقد ندوات ومحاضرات وورشات، للوقوف على الواقع الثقافي الأردني والعربي، وتتبع الحالة الثقافية الأردنية العربية العالمية المتعلقة بالفنون التشكيلية والإبداع الأدبي.

وأعلنت المديرية شروط المشاركة في المسابقة بأن يكون أردني الجنسية والفئة العمرية فوق 20 عاما، وأن يتضمن التَّصميم مجموعة عناصر متعلقة بالإنسان والمكان في محافظة الطفيلة، ويحاكي البعد الثقافي لمخيم ضانا مع مراعاة الإرث الثقافي الوطني، والتطور التكنولوجي، ويشير إلى وزارة الثقافة، مشيرة إلى أن مكافأة الشعار الفائز 500 دينار.

--(بترا)

س م/م ف/رق

19/03/2024 14:03:41

