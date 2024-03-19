مجلس إدارة صندوق الاستثمار بالبلقاء التطبيقية يعقد اجتماعه الأول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 19 آذار (بترا)- عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأول برئاسة رئيس المجلس رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، وبحضور رئيس اللجنة المالية والإدارية في مجلس أمناء الجامعة عمر ملحس ومحافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود وأعضاء اللجنة.
واستمع المجلس لشرح مفصل من قبل مستشار الرئيس لشؤون الاستثمار الدكتور خالد العلوان عن الفرص الاستثمارية المتاحة في الجامعة، بعد أن تم زيارة جميع الكليات من قبل اللجنة المكلفة بإدارة صندوق الاستثمار والاطلاع على الفرص الاستثمارية على أرض الواقع ومدى ملامسة هذه المشروعات لحاجات المجتمع.
وبين الدكتور العجلوني عقب انتهاء الجلسة المشروعات التي وافق المجلس عليها، واهمها مشروع استثمار إعادة تأهيل وتشغيل وإدامة مسارح أبقار وتجهيز معمل ألبان في كلية الشوبك الجامعية ومشروع إنشاء ملاعب خماسية وسداسية وصالة رياضية متعددة الأغراض وبركة سباحة في قطعة الأرض الموجودة خلف مبنى المعهد الوطني في كلية الهندسة التكنولوجية ومشروع استثمار وإعادة تأهيل أو إنشاء صالة رياضية في كلية الأميرة عالية الجامعية.
كما وافق المجلس على مشروع الاستثمار في استخراج مواد للأغراض الإنشائية (رمل، حصمة، ...إلخ) المطابقة للمواصفات القياسية الأردنية المستخدمة في أعمال الخرسانة أو أي أعمال أخرى، في محطة الأميرة تسنيم بنت غازي ومشروع استثمار زراعة أشجار نخيل ونقل ملكية بنظام (( BOT)) في محطة الأميرة تسنيم بنت غازي ومشروع استثمار إنشاء وتشغيل شاليهات سياحية، في محطة الأميرة تسنيم بنت غازي ومشروع استثمار تركيب وتشغيل وصيانة ونقل ملكية محطات شحن سيارات كهربائية سريعة في الجامعة المركز والكليات التابعة لها، إضافة الى الفرص الاستثمارية المتاحة في كليتي معان الجامعية وكلية العقبة الجامعية، والمتعلقة بالسكن والفندق التعليمي.
وقال الدكتور العجلوني إن مجلس الاستثمار أوعز الى إدارة صندوق الاستثمار السير في الإجراءات التنفيذية لهذه المشروعات وبما يخدم مصلحة الجامعة والمجتمع المحلي والعمل على إعداد الاتفاقيات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الجامعة، بعد أن يتم أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية إن لزمت.
وأشار إلى أن المجلس وافق على التنسيب الى مجلس الأمناء لتعديل التعليمات التنفيذية لإدارة صندوق الاستثمار بما يتوافق مع السياسة ال الاستثمارية للصندوق والتي تم إقرارها من مجلس الأمناء.
كما قرر المجلس التنسيب الى مجلس الأمناء بتشكيل اللجنة الفرعية لإدارة صندوق الاستثمار.
--(بترا)
أع /اص/رق
19/03/2024 13:49:08
MENAFN19032024000117011021ID1107997290
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