مجلس إدارة صندوق الاستثمار بالبلقاء التطبيقية يعقد اجتماعه الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 19 آذار (بترا)- عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأول برئاسة رئيس المجلس رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، وبحضور رئيس اللجنة المالية والإدارية في مجلس أمناء الجامعة عمر ملحس ومحافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود وأعضاء اللجنة.

واستمع المجلس لشرح مفصل من قبل مستشار الرئيس لشؤون الاستثمار الدكتور خالد العلوان عن الفرص الاستثمارية المتاحة في الجامعة، بعد أن تم زيارة جميع الكليات من قبل اللجنة المكلفة بإدارة صندوق الاستثمار والاطلاع على الفرص الاستثمارية على أرض الواقع ومدى ملامسة هذه المشروعات لحاجات المجتمع.

وبين الدكتور العجلوني عقب انتهاء الجلسة المشروعات التي وافق المجلس عليها، واهمها مشروع استثمار إعادة تأهيل وتشغيل وإدامة مسارح أبقار وتجهيز معمل ألبان في كلية الشوبك الجامعية ومشروع إنشاء ملاعب خماسية وسداسية وصالة رياضية متعددة الأغراض وبركة سباحة في قطعة الأرض الموجودة خلف مبنى المعهد الوطني في كلية الهندسة التكنولوجية ومشروع استثمار وإعادة تأهيل أو إنشاء صالة رياضية في كلية الأميرة عالية الجامعية.

كما وافق المجلس على مشروع الاستثمار في استخراج مواد للأغراض الإنشائية (رمل، حصمة، ...إلخ) المطابقة للمواصفات القياسية الأردنية المستخدمة في أعمال الخرسانة أو أي أعمال أخرى، في محطة الأميرة تسنيم بنت غازي ومشروع استثمار زراعة أشجار نخيل ونقل ملكية بنظام (( BOT)) في محطة الأميرة تسنيم بنت غازي ومشروع استثمار إنشاء وتشغيل شاليهات سياحية، في محطة الأميرة تسنيم بنت غازي ومشروع استثمار تركيب وتشغيل وصيانة ونقل ملكية محطات شحن سيارات كهربائية سريعة في الجامعة المركز والكليات التابعة لها، إضافة الى الفرص الاستثمارية المتاحة في كليتي معان الجامعية وكلية العقبة الجامعية، والمتعلقة بالسكن والفندق التعليمي.

وقال الدكتور العجلوني إن مجلس الاستثمار أوعز الى إدارة صندوق الاستثمار السير في الإجراءات التنفيذية لهذه المشروعات وبما يخدم مصلحة الجامعة والمجتمع المحلي والعمل على إعداد الاتفاقيات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الجامعة، بعد أن يتم أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية إن لزمت.

وأشار إلى أن المجلس وافق على التنسيب الى مجلس الأمناء لتعديل التعليمات التنفيذية لإدارة صندوق الاستثمار بما يتوافق مع السياسة ال الاستثمارية للصندوق والتي تم إقرارها من مجلس الأمناء.

كما قرر المجلس التنسيب الى مجلس الأمناء بتشكيل اللجنة الفرعية لإدارة صندوق الاستثمار.

--(بترا)

أع /اص/رق

19/03/2024 13:49:08