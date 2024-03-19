Tuesday, 19 March 2024 10:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب كرة القدم يغادر إلى باكستان للقاء منتخبها بتصفيات كأس العالم

3/19/2024 2:42:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- غادر المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، متوجها إلى باكستان، استعدادا للقاء منتخبها يوم الخميس المقبل، في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ويلتقي منتخب النشامى مع باكستان عند الثانية عشرة -بتوقيت الأردن- على ستاد جيناه سبورت في إسلام أباد، قبل أن تتجدد المواجهة عند العاشرة مساء الثلاثاء 26 من الشهر ذاته على ستاد عمان الدولي.
وتضم القائمة المغادرة 23 لاعبا: يزيد أبو ليلى، أحمد الجعيدي، عبدالله الفاخوري، يزن العرب، براء مرعي، أنس بني ياسين، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، سالم العجالين، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، محمود مرضي، محمد أبو رزق، علي علوان، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري، ويزن النعيمات.
وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان وباكستان.
وحسب نظام التصفيات، يصعد أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، مع ضمان تأهلها إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.
--(بترا)
خ خ/م ف
19/03/2024 13:47:20

MENAFN19032024000117011021ID1107997289

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث