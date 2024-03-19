منتخب كرة القدم يغادر إلى باكستان للقاء منتخبها بتصفيات كأس العالم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 آذار (بترا)- غادر المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، متوجها إلى باكستان، استعدادا للقاء منتخبها يوم الخميس المقبل، في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ويلتقي منتخب النشامى مع باكستان عند الثانية عشرة -بتوقيت الأردن- على ستاد جيناه سبورت في إسلام أباد، قبل أن تتجدد المواجهة عند العاشرة مساء الثلاثاء 26 من الشهر ذاته على ستاد عمان الدولي.
وتضم القائمة المغادرة 23 لاعبا: يزيد أبو ليلى، أحمد الجعيدي، عبدالله الفاخوري، يزن العرب، براء مرعي، أنس بني ياسين، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، سالم العجالين، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، محمود مرضي، محمد أبو رزق، علي علوان، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري، ويزن النعيمات.
وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان وباكستان.
وحسب نظام التصفيات، يصعد أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، مع ضمان تأهلها إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.
--(بترا)
خ خ/م ف
19/03/2024 13:47:20
MENAFN19032024000117011021ID1107997289
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