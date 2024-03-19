منتخب كرة القدم يغادر إلى باكستان للقاء منتخبها بتصفيات كأس العالم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- غادر المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، متوجها إلى باكستان، استعدادا للقاء منتخبها يوم الخميس المقبل، في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويلتقي منتخب النشامى مع باكستان عند الثانية عشرة -بتوقيت الأردن- على ستاد جيناه سبورت في إسلام أباد، قبل أن تتجدد المواجهة عند العاشرة مساء الثلاثاء 26 من الشهر ذاته على ستاد عمان الدولي.

وتضم القائمة المغادرة 23 لاعبا: يزيد أبو ليلى، أحمد الجعيدي، عبدالله الفاخوري، يزن العرب، براء مرعي، أنس بني ياسين، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، سالم العجالين، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، محمود مرضي، محمد أبو رزق، علي علوان، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري، ويزن النعيمات.

وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان وباكستان.

وحسب نظام التصفيات، يصعد أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، مع ضمان تأهلها إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

--(بترا)

خ خ/م ف

19/03/2024 13:47:20