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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

3/19/2024 2:42:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 19 آذار (بترا)- اقتحم 54 مستوطنا متطرفا اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.
وتفرض قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى في إطار الحصار المفروض عليه منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
ولم يكتف وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بمنع المصلين من الضفة الغربية بالصلاة في الأقصى المبارك، وإصدار مئات قرارات الإبعاد عنه طيلة شهر رمضان المبارك، بل عاد من جديد، مطالبا السماح للمستوطنين المتطرفين باقتحامه في العشر الأواخر من رمضان.
--(بترا)
م ف/أ أ/رق
19/03/2024 13:45:24

MENAFN19032024000117011021ID1107997288

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