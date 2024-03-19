عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 19 آذار (بترا)- اقتحم 54 مستوطنا متطرفا اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.
وتفرض قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى في إطار الحصار المفروض عليه منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
ولم يكتف وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بمنع المصلين من الضفة الغربية بالصلاة في الأقصى المبارك، وإصدار مئات قرارات الإبعاد عنه طيلة شهر رمضان المبارك، بل عاد من جديد، مطالبا السماح للمستوطنين المتطرفين باقتحامه في العشر الأواخر من رمضان.
--(بترا)
م ف/أ أ/رق
19/03/2024 13:45:24
MENAFN19032024000117011021ID1107997288
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