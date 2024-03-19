تراجع أسعار النفط وتوقعات بزيادة الإمدادات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 آذار (بترا)- انخفضت أسعار النفط في تعاملاتها المبكرة، اليوم الثلاثاء، في ظل توقعات بزيادة الإمدادات من روسيا، فضلًا على احتمال تسجيل تراجع أكثر من المتوقع في طلب وقود الطائرات.
وبحسب وكالة "بلومبرج" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أيار القادم 16 سنتا إلى 86.73 دولار للبرميل، في حين انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا إلى 82.03 دولار.
وتراجع عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر نيسان، والذي تنتهي صلاحيته غدا، بمقدار 16 سنتا إلى 82.56 دولار.
ووصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما في أربعة أشهر في الجلسة السابقة، مدعومين بانخفاض صادرات النفط الخام من السعودية والعراق، ومؤشرات على قوة الطلب والنمو الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة.
--(بترا)
رصد/م ح/ع س/رق
19/03/2024 13:42:30
MENAFN19032024000117011021ID1107997286
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