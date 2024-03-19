تراجع أسعار النفط وتوقعات بزيادة الإمدادات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- انخفضت أسعار النفط في تعاملاتها المبكرة، اليوم الثلاثاء، في ظل توقعات بزيادة الإمدادات من روسيا، فضلًا على احتمال تسجيل تراجع أكثر من المتوقع في طلب وقود الطائرات.

وبحسب وكالة "بلومبرج" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أيار القادم 16 سنتا إلى 86.73 دولار للبرميل، في حين انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا إلى 82.03 دولار.

وتراجع عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر نيسان، والذي تنتهي صلاحيته غدا، بمقدار 16 سنتا إلى 82.56 دولار.

ووصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما في أربعة أشهر في الجلسة السابقة، مدعومين بانخفاض صادرات النفط الخام من السعودية والعراق، ومؤشرات على قوة الطلب والنمو الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة.

--(بترا)

رصد/م ح/ع س/رق

19/03/2024 13:42:30