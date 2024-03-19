العقبة تفوز بنجاح مرصد الطيور ضمن 100 وجهة سياحية عالمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 19 آذار (بترا)-أمين المعايطة- بعد حصولها على المركز الثاني عالميا كوجهة خضراء مستدامة عن فئة البيئة والمناخ، فازت سلطة العقبة الاقتصادية بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بنجاح مرصد طيور العقبة ضمن 100 وجهة سياحية عالمية في معرض برلين بألمانيا.
وبحسب بيان صادر عن السلطة اليوم الثلاثاء، أكد رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف الفايز، أن الإنجاز الذي حققته العقبة يعد إنجازا جوهريا، خصوصا أن معايير الاستدامة التي تتبناها العقبة في مختلف الأصناف السياحية فيها، لا سيما "مرصد طيور العقبة" تشكل أساسا تقوم عليه الخطط السياحية في منطقة العقبة، وهذا ما يعد إنجازا جديدا في مدينة العقبة.
وأشاد الفايز بالشراكة الفاعلة بين السلطة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة في إدارة مرصد طيور العقبة التي تكللت بالإنجاز الذي حصدته العقبة كوجه سياحية خضراء ومستدامة عن فئة البيئة والمناخ، مبينا أن العقبة تتميز بحجم التشاركية الفاعلة الرامية الى تحقيق مستويات نجاح ريادية يمثلها مرصد طيور العقبة كمنتج سياحي بيئي فريد من نوعه في المنطقة.
وأشار الى معايير الوجهات الخضراء من الوسائل المتقدمة لقياس ومراقبة وتحسين نهج الاستدامة في الوجهات المختلفة حول العالم، مؤكدا ان المواقع السياحية المختلفة تسعى لنيل هذه الشهادة لتتمكن من الالتزام بالنهج الإداري المستدام لضمان تجاوز التحديات في إدارة هذه الوجهات السياحية من خلال التوافق مع معايير مجلس السياحة العالمي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
من جانبه، ثمن المدير العام للجمعية الملكية لحماية الطبيعة فادي الناصر، دور السلطة من خلال الشراكة التي تجمع الفريقان في إدارة وتطوير مرصد طيور العقبة منذ 12 عاما التي توجت بتحقيق هذا النجاح العالمي الذي يعكس أهمية مرصد طيور العقبة كقيمة مضافة على الواقع البيئي السياحي في العقبة بشكل خاص والأردن بشكل عام.
بدوره، قال مدير مرصد طيور العقبة، المهندس فراس الرحاحلة، إن مرصد طيور العقبة يعد من المواقع الفريدة من نوعها في منطقتنا وفي العالم التي تقوم على نهج بيئي تكيفي مع تحديات المناخ التي تعصف بعالمنا، خصوصا فاقد المياه، حيث أصبح تحدي المياه من أهم التحديات الجوهرية في الأردن.
وأضاف، أن ما تعانيه البيئات الطبيعية من أثر الجفاف ينعكس سلبا على البيئة والإنسان، ومن هناك قامت فكرة مرصد طيور العقبة في إعادة استخدام المياه لتعويض بعض البيئات المائية والخضراء المتدهورة طبيعيا من خلال توفير بيئات اصطناعية مائية وخضراء اكثر استدامة.
وبين الرحاحلة، أن الأردن يشكل منطقة عبور مهمة للطيور المهاجرة ضمن ثاني أهم مسار لهجرة الطيور في العالم ويعد مرصد طيور العقبة، وأحد أبرز نقاط الاستراحة لهذه الطيور بين قارتي آسيا و إفريقيا، حيث يشكل المرصد رغم صغر مساحته قيمة بيئية عالية بتسجيله تنوعا مميزا يفوق ما نسبته 61 بالمئة من أنواع الطيور المسجلة في الأردن بشكل عام، ما جعل الأردن مقصدا سياحيا مهما لسياحة مراقبة الطيور المتوطنة والمهاجرة.
يذكر أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة وشركة مياه العقبة وشركة تطوير العقبة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وقعت مذكرة تفاهم عام 2023 تهدف لتطوير مرصد طيور العقبة من خلال تأهيل البيئات الاصطناعية فيه لضمان أعلى مستويات الاستدامة للقيم البيئية والسياحية فيه.
--(بترا)
ا م/أ أ/رق
19/03/2024 13:40:23
MENAFN19032024000117011021ID1107997285
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