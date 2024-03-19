العقبة تفوز بنجاح مرصد الطيور ضمن 100 وجهة سياحية عالمية

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 19 آذار (بترا)-أمين المعايطة- بعد حصولها على المركز الثاني عالميا كوجهة خضراء مستدامة عن فئة البيئة والمناخ، فازت سلطة العقبة الاقتصادية بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بنجاح مرصد طيور العقبة ضمن 100 وجهة سياحية عالمية في معرض برلين بألمانيا.

وبحسب بيان صادر عن السلطة اليوم الثلاثاء، أكد رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف الفايز، أن الإنجاز الذي حققته العقبة يعد إنجازا جوهريا، خصوصا أن معايير الاستدامة التي تتبناها العقبة في مختلف الأصناف السياحية فيها، لا سيما "مرصد طيور العقبة" تشكل أساسا تقوم عليه الخطط السياحية في منطقة العقبة، وهذا ما يعد إنجازا جديدا في مدينة العقبة.

وأشاد الفايز بالشراكة الفاعلة بين السلطة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة في إدارة مرصد طيور العقبة التي تكللت بالإنجاز الذي حصدته العقبة كوجه سياحية خضراء ومستدامة عن فئة البيئة والمناخ، مبينا أن العقبة تتميز بحجم التشاركية الفاعلة الرامية الى تحقيق مستويات نجاح ريادية يمثلها مرصد طيور العقبة كمنتج سياحي بيئي فريد من نوعه في المنطقة.

وأشار الى معايير الوجهات الخضراء من الوسائل المتقدمة لقياس ومراقبة وتحسين نهج الاستدامة في الوجهات المختلفة حول العالم، مؤكدا ان المواقع السياحية المختلفة تسعى لنيل هذه الشهادة لتتمكن من الالتزام بالنهج الإداري المستدام لضمان تجاوز التحديات في إدارة هذه الوجهات السياحية من خلال التوافق مع معايير مجلس السياحة العالمي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

من جانبه، ثمن المدير العام للجمعية الملكية لحماية الطبيعة فادي الناصر، دور السلطة من خلال الشراكة التي تجمع الفريقان في إدارة وتطوير مرصد طيور العقبة منذ 12 عاما التي توجت بتحقيق هذا النجاح العالمي الذي يعكس أهمية مرصد طيور العقبة كقيمة مضافة على الواقع البيئي السياحي في العقبة بشكل خاص والأردن بشكل عام.

بدوره، قال مدير مرصد طيور العقبة، المهندس فراس الرحاحلة، إن مرصد طيور العقبة يعد من المواقع الفريدة من نوعها في منطقتنا وفي العالم التي تقوم على نهج بيئي تكيفي مع تحديات المناخ التي تعصف بعالمنا، خصوصا فاقد المياه، حيث أصبح تحدي المياه من أهم التحديات الجوهرية في الأردن.

وأضاف، أن ما تعانيه البيئات الطبيعية من أثر الجفاف ينعكس سلبا على البيئة والإنسان، ومن هناك قامت فكرة مرصد طيور العقبة في إعادة استخدام المياه لتعويض بعض البيئات المائية والخضراء المتدهورة طبيعيا من خلال توفير بيئات اصطناعية مائية وخضراء اكثر استدامة.

وبين الرحاحلة، أن الأردن يشكل منطقة عبور مهمة للطيور المهاجرة ضمن ثاني أهم مسار لهجرة الطيور في العالم ويعد مرصد طيور العقبة، وأحد أبرز نقاط الاستراحة لهذه الطيور بين قارتي آسيا و إفريقيا، حيث يشكل المرصد رغم صغر مساحته قيمة بيئية عالية بتسجيله تنوعا مميزا يفوق ما نسبته 61 بالمئة من أنواع الطيور المسجلة في الأردن بشكل عام، ما جعل الأردن مقصدا سياحيا مهما لسياحة مراقبة الطيور المتوطنة والمهاجرة.

يذكر أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة وشركة مياه العقبة وشركة تطوير العقبة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وقعت مذكرة تفاهم عام 2023 تهدف لتطوير مرصد طيور العقبة من خلال تأهيل البيئات الاصطناعية فيه لضمان أعلى مستويات الاستدامة للقيم البيئية والسياحية فيه.

--(بترا)

ا م/أ أ/رق

19/03/2024 13:40:23