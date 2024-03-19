بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
التاريخ
3/19/2024 2:42:18 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 آذار (بترا)- أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.23 بالمئة الى مستوى 2499 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.8 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1822 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 29 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة، واستقرت أسعار أسهم 32 شركة اخرى.
--(بترا)
ح خ/أ أ/ف ق
19/03/2024 13:28:37
MENAFN19032024000117011021ID1107997284
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.