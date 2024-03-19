صحة غزة: 93 شهيدا بـ9 مجازر ارتكبها الاحتلال في غزة بيوم

عمان 19 آذار (بترا)-قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 93 شهيدا و142مصابا. وبحسب مصادر فلسطينية، ارتفعت حصيلة الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي إلى 31819 شهيدا و73934 مصابا. --(بترا) رصد/رس/ أ أ 19/03/2024 13:27:05

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