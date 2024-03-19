Tuesday, 19 March 2024 10:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صحة غزة: 93 شهيدا بـ9 مجازر ارتكبها الاحتلال في غزة بيوم

3/19/2024 2:42:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)-قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 93 شهيدا و142مصابا.
وبحسب مصادر فلسطينية، ارتفعت حصيلة الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي إلى 31819 شهيدا و73934 مصابا.
--(بترا)
رصد/رس/ أ أ
19/03/2024 13:27:05

MENAFN19032024000117011021ID1107997283

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث