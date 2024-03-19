المياه والري : الهطولات ترفع الموسم المطري إلى 70,5%

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار(بترا) - قالت وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن، إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم الثلاثاء إلى ما نسبته 70,5% من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا، وأن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 85,5%.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن كميات مياه الأمطار التي دخلت السدود خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت حتى صباح اليوم نحو 5 ملايين متر مكعب، ما يرفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الى 138,5 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية بلغت 48% من طاقتها التخزينية والبالغة 288,128 مليون متر مكعب.

وأوضحت أن أعلى كمية هطول سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة القصر بمحافظة الكرك وبلغت 46 ملم، فيما شملت الهطولات المطرية معظم مناطق المملكة بكميات متفاوتة.

--(بترا)

م خ/ف ق

19/03/2024 13:22:09