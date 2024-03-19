المياه والري : الهطولات ترفع الموسم المطري إلى 70,5%

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 آذار(بترا) - قالت وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن، إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم الثلاثاء إلى ما نسبته 70,5% من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا، وأن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 85,5%.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن كميات مياه الأمطار التي دخلت السدود خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت حتى صباح اليوم نحو 5 ملايين متر مكعب، ما يرفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الى 138,5 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية بلغت 48% من طاقتها التخزينية والبالغة 288,128 مليون متر مكعب.
وأوضحت أن أعلى كمية هطول سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة القصر بمحافظة الكرك وبلغت 46 ملم، فيما شملت الهطولات المطرية معظم مناطق المملكة بكميات متفاوتة.
--(بترا)
م خ/ف ق
19/03/2024 13:22:09
MENAFN19032024000117011021ID1107997282
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