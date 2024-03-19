الاحتلال يعتقل 7670 فلسطينيا بالضفة والقدس منذ 7 تشرين الأول الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 19 آذار (بترا)- ارتفعت حصيلة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي الى أكثر من 7670 فلسطينيا.
وبحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، 15فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس المحتلة، بينهم الصحفية رولا حسنين، بالإضافة إلى أسرى سابقين.
وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات جنين، قلقيلية، رام الله، الخليل والقدس، ورافق حملة الاعتقالات عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.
وتشكل حملات الاعتقال هذه أبرز السياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال كما أنها من أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعي التي تشكل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف الفلسطينيين، في ظل العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني والإبادة المستمرة في غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
م . ف/ أ أ/ف ق
19/03/2024 13:15:59
MENAFN19032024000117011021ID1107997281
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