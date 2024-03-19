الاحتلال يعتقل 7670 فلسطينيا بالضفة والقدس منذ 7 تشرين الأول الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 19 آذار (بترا)- ارتفعت حصيلة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي الى أكثر من 7670 فلسطينيا.

وبحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، 15فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس المحتلة، بينهم الصحفية رولا حسنين، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات جنين، قلقيلية، رام الله، الخليل والقدس، ورافق حملة الاعتقالات عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

وتشكل حملات الاعتقال هذه أبرز السياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال كما أنها من أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعي التي تشكل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف الفلسطينيين، في ظل العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني والإبادة المستمرة في غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

م . ف/ أ أ/ف ق

19/03/2024 13:15:59